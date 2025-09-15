सतपुड़ा की वादियों के मुरीद हुए शिव-साधना, प्रकृति के बीच बिताया समय, खूब खिंचाई फोटो

सतपुड़ा की वादियों के मुरीद हुए शिव-साधना, प्रकृति के बीच बिताया समय, खूब खिंचाई फोटो
प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखने मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पहुंचे शिवराज सिंह और साधना सिंह. आम लोगों और अधिकारियों संग खिंचवाई फोटो.
पचमढ़ी: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो दिनों तक हिल स्टेशन पचमढ़ी की सैर पर रहे. शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ एक दिन भगवान महादेव की शरण में आए, तो दूसरे दिन मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पहुंचे. धूपगढ़ की हरी भरी खूबसूरत वादियों के बीच शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने फोटोशूट भी कराया.
शिवराज सिंह ने पत्नी साधना संग बादलों की गोद में छिपे पहाड़ों को भी निहारा. इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने आम लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जमकर फोटो खिंचवाई. अपने पूर्व मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर अधिकारी भी प्रसन्न दिखे.
पचमढ़ी से विशेष लगाव
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पचमढ़ी से गहरा लगाव रहा है. अपने शासनकाल के दौरान सैकड़ों बार पचमढ़ी आए. इसके अलावा अपने परिवार के साथ निजी दौरे पर पचमढ़ी आकर समय बिताया है. शिवराज सिंह चौहान वर्ष 2021 में पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटों के साथ दिसंबर में पचमढ़ी आए थे. यहां दो दिन रुककर उन्होंने नए साल का जश्न मनाया था. इसके अलावा पर्यटन स्थलों के साथ धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया था. वहीं मार्च 2022 में कैबिनेट की दो दिवसीय बैठक भी पचमढ़ी में की थी. इसके अलावा कई प्रशासनिक और राजनीतिक बैठकें भी पचमढ़ी में शिवराज सिंह ने ली हैं.
टूरिज्म बढ़ाने पर हमेशा दिया जोर
मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी के टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर शिवराज सिंह हमेशा उत्साहित रहे हैं. उन्होंने हर स्तर पर पचमढ़ी के टूरिज्म के साथ यहां के नैसर्गिक सौंदर्य को बनाए रखने पर जोर दिया है. उन्होंने पचमढ़ी आने पर हमेशा कहां है कि यह प्रकृति का अद्भुत खजाना है, इसे देखने के लिए एक बार सभी को पचमढ़ी आना चाहिए.
फोटो खींचने में अधिकारी भी नहीं रहे पीछे
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सादगी का हर व्यक्ति कायल रहा है. इसके अलावा उनके सरल स्वभाव के कारण प्रशासनिक अधिकारी भी उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं. यही कारण है कि पचमढ़ी भ्रमण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने पर्यटन स्थल पर उनके साथ जमकर फोटो सेशन किया. अनुविभागी अधिकारी के साथ जिले और स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह के साथ ग्रुप में और व्यक्तिगत फोटो ली. शिवराज सिंह चौहान ने भी किसी को निराश नहीं किया और सभी के साथ फोटो सेशन में शामिल हुए.