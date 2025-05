ETV Bharat / state

बारिश में भीगती फसल, एक एक दाने को बीनता किसान, बेबसी देख शिवराज ने घुमाया फोन - SHIVRAJ SINGH SHARE EMOTIONAL VIDEO

शिवराज सिंह ने किसान से फोन पर बात की ( X image @Shivraj Singh Chouhan )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 19, 2025 at 2:37 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 2:42 PM IST 2 Min Read

भोपाल: बेमौसम बारिश देश के किसानों के लिए आफत बनकर आई है. बारिश ने किसानों की खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. फसलों की बर्बादी के मामले जगह-जगह से आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र से सामने आया है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक किसान का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दिख रहा है कि बारिश से किसान की मूंगफली की फसल बह रही है और उसे समेटने की कोशिश में लगा है. वीडियो देख भावुक हुए शिवराज, किसान को लगाया फोन

इस वीडियो को जिसने भी देखा हैरान रहा है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी यह वीडियो पहुंच गया, जिसे देखकर वह भावुक हो गए. केंद्रीय मंत्री ने पीड़ित किसान को फोन लगाया और उसका ढ़ाढ़स बंधाते हुए नुकसान की भरपाई करने का वादा किया. मंत्री ने सबसे उसकी खैरीयत पूछी और कहा कि मैंने यह वीडियो देखा तो मुझे लगा केंद्रीय कृषि मंत्री होने के नाते मुझे किसान से बात करना चाहिए. वीडियो देखकर मन में तकलीफ हुई. मेरी कलेक्टर से भी चर्चा हुई है, आपकी फसल का जो भी नुकसान हुआ है उसकी जल्द भरपाई की जाएगी.

