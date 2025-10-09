ETV Bharat / state

शिवपुरी में 80 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, नीचे उतरा तो कहानी सुन लोग सन्न

शिवपुरी में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक. युवक को नीचे उतारा तो बोला नहीं था आत्महत्या का इरादा रील बनाने चढ़ा था ऊपर.

80 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा युवक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 4:13 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 4:23 PM IST

3 Min Read
शिवपुरी: युवाओं में आजकल सोशल मीडिया की दीवानगी अब जान जोखिम डालने तक पहुंच गई है. शहर के फतेहपुर क्षेत्र में गुरुवार को एक युवक को पानी की टंकी पर चढ़े देख लोग दहशत में आ गए. लोगों को लगा कि युवक आत्महत्या के इरादे से पानी की टंकी पर चढ़ गया है. देखते ही देखते मौके पर 150 से 200 लोगों की भीड़ जमा हो गई.

पुलिस और प्रशासन को सूचित किया गया और जब उसे टंकी से उतारा और उसकी बात सुन लोगों के होश फाख्ता हो गए. युवक ने बताया कि मेरा मरने का कोई इरादा नहीं था मैं तो रील और सेल्फी के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा था.

सेल्फी और रील के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा था युवक (ETV Bharat)

80 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा युवक

शहर के फतेहपुर क्षेत्र में सुबह-सुबह लोगों ने एक युवक को पानी की टंकी पर चढ़ा देखा तो हड़कंप मच गया. इस पानी की टंकी की ऊंचाई 80 फीट से ज्यादा ही है. लोगों को लगा कि युवक आत्महत्या के इरादे से पानी की टंकी पर चढ़ा है. इस दौरान उसने किसी से कोई डिमांड नहीं की. कुछ लोगों ने पुलिस और प्रशासन को खबर की. मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने उससे उतरने की गुहार लगाई लेकिन वह नहीं उतरा.

पुलिस और प्रशासनिक अमले ने टंकी पर पहुंचकर नीचे उतारा

पानी की टंकी पर चढ़े युवक को देखने लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी. नगर प्रशासन को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अमले ने कड़ी मशक्कत के बाद पानी की टंकी पर चढ़कर युवक को नीचे उतारा. पानी की टंकी पर चढ़े इस युवक ने बताया कि उसका नाम अभिषेक रावत है और वह कोलारस तहसील के बांगरोद का रहने वाला है और वर्तमान में नवाब साहब रोड शिवपुरी में रहता है.

शिवपुरी में पानी की टंकी पर चढ़े युवक को उतारा नीचे (ETV Bharat)

सेल्फी और रील के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा था युवक

पानी की टंकी से नीचे उतारने के बाद पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका आत्महत्या का कोई इरादा नहीं था. वह सिर्फ मोबाइल से सेल्फी लेने और रील बनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा था. पुलिस ने इस युवक को समझाइश और चेतावनी देकर छोड़ दिया और सख्त हिदायत दी कि अगर दोबारा कभी ऐसी हरकत की तो सीधे जेल भेज दिए जाओगे.

इस मामले में कोतवाली प्रभारी कृपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि "पानी की टंकी पर युवक के चढ़ने की सूचना मिली थी. हमने तत्काल पुलिस कर्मियों को भेजा और युवक को पानी की टंकी से नीचे उतार लिया. पूछताछ में उसने बताया कि मैं आत्महत्या करने के उद्देश्य से नहीं सिर्फ सेल्फी और रील बनाने के लिए चढ़ा था. उसको समझाइश देकर छोड़ दिया है कि आगे अगर ऐसी हरकत करते पाया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा."

