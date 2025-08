ETV Bharat / state

बेटे के सामने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या, रात भर शव के पास सोता रहा कातिल पति - SHIVPURI HUSBAND KILLED WIFE

शिवपुरी में पति ने की पत्नी की हत्या ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : August 3, 2025 at 9:04 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 9:21 AM IST 2 Min Read

शिवपुरी: मायापुर थानांतर्गत एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. ग्राम शिवराज में शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात एक ग्रामीण ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आरोपित हत्या करने के बाद रात भर शव के पास सोता रहा. सुबह मृतिका के बेटे ने गांव वालों को पूरा घटनाक्रम बताया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण कायम कर लिया है और मामले की जांच कर रही है. कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी की हत्या

जानकारी के अनुसार, ग्राम शिवराज निवासी हरिराम आदिवासी ने शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात अपनी पत्नी केशर बाई आदिवासी की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी. पत्नी की हत्या के बाद वह रात भर पत्नी के शव के पास ही सोता रहा. इस पूरे घटनाक्रम को हरिराम के बेटे ने देख लिया, परंतु रात को डर के कारण वह शांत रहा. सुबह होते ही उसने गांव में इस बात की जानकारी दी कि उसके पिता ने मां की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी है. गांव वालों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हरिराम को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण कायम कर लिया गया है.

