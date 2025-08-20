शिवपुरी : शिवपुरी जिले के पोहरी पारीछा में एक बच्चे की मां बीनू यादव का शव पुलिस ने क्रशर के गड्ढे में भरे पानी से बरामद किया. महिला सोमवार सुबह घर से शिवपुरी जाने की कहकर निकली थी. जब काफी देर तक नहीं लौटी तो मायके वाले परिजन परेशान हो गए. उसकी गुमशुदुगी पोहरी थाने में कराई गई. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रैस किया. इस पर पता चला कि परीछा से 700 मीटर दूर क्रशर के पास उसकी लोकेशन है.

सर्चिंग के दौरान गड्ढे में मिला महिला का शव

पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो गड्ढे से महिला का शव मिला. पीड़ित परिजनों ने बताया "बीनू यादव (24) का विवाह शिवपुरी जिले के तेंदुआ गांव की सीमा से सटे राजस्थान के कस्बा इलाके में प्रशांत यादव से 2018 में हुआ था." महिला के भाई सत्यवीर यादव के मुताबिक "ससुरालीजन दहेज के लिए आए दिन उसकी बहन से मारपीट करते थे. वह 23 जुलाई को ससुराल वाले उसे किसी अनजान जगह पर छोड़कर चले गए थे. जैसे-तैसे वह घर पहुंची. उसका 3 साल का बेटा ससुराल वालों ने अपने पास रख लिया."

महिला की मौत के बाद पीड़ित भाई (ETV BHARAT)

मरने से पहले बनाए वीडियो में प्रताड़ना का जिक्र

परिजनों का कहना है "ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर बीनू ने अपनी जान दी है. मरने से पहले उसने एक नहीं बल्कि 5 वीडियो पोस्ट किए. वीडियो में वह ससुराल वालों से परेशान होने का जिक्र कर रही है. महिला ने मौत से पहले बनाए वीडियो में मासूम बेटे कि लिखा I Love You." पोहरी थाना प्रभारी रवींद्र सिंह कुशवाह के मुताबिक घटनास्थल पर महिला का मोबाइल, दुपट्टा और चप्पल भी मिली. उसने वीडियो में पति प्रशांत के साथ ही देवर सागर, ध्रुव, देवराज, विनोद, शिवनंदन, सास, ननद, ससुर पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं."

ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

महिला ने मरने से पहले बनाए वीडियो में कहा "मम्मा तुम्हे बहुत प्यार करती है. मम्मा को बस तू चाहिए था और कोई नहीं. आई लव यू बेटा, आई मिस यू." इस प्रकार महिला ने 5 वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए. महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ वीडियो के आधार परकड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.