शिवपुरी: जिले के करैरा जनपद के डामरौन खुर्द पंचायत में ग्रामीणों ने एक अनोखे तरीके से विरोध जताया है. नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को कीचड़ भरी सड़क पर धान की रोपाई कर जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकार के पास सड़क बनाने के लिए रुपए नहीं है, इसलिए धान की रोपाई कर कीचड़ का सदुपयोग कर रहे हैं.

बदहाल सड़क पर धान रोप कर विरोध

जानकारी के अनुसार, डामरौन खुर्द पंचायत में खिरिया मार्ग से लेकर खिरिया जागीर तक करीब 4 से 5 किमी सड़क दलदल बन चुकी है. इस रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है. ग्रामीण का आरोप है कि पंचायत के सरपंच और सचिव से समस्या की शिकायत करके थक चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है. बुधवार को एसडीएम के पास भी स्थानीय निवासी समस्या लेकर पहुंचे, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई. बल्कि एसडीएम ने बजट न होने की बात कही.

कच्ची सड़क पर ग्रामीणों ने रोपा धान (ETV Bharat)

जर्जर सड़क का सदुपपयोग

जिसके बाद ग्रामीणों ने मजबूर होकर क्षतिग्रस्त सड़क पर धान की रोपाई कर विरोध जताया. विरोध कर रहे लोगों ने बताया कि, "वर्तमान में सड़क से पैदल तो दूर की बात है वाहनों की आवाजाही मुश्किल से हो रही है. इसलिए धान रोप दिया है ताकि खराब सड़क का कुछ उपयोग हो जाएगा.

नाराज ग्रामीणों ने कच्ची सड़क पर रोपा धान (ETV Bharat)

अनोखा विरोध लोगों को कर रहा हैरान

इस पूरे मामले में डामरौन खुर्द पंचायत की सरपंच नेहा यादव ने कहा कि, "यह बात सही है कि खिरिया मार्ग से लेकर खिरिया जागीर तक करीब 4 से 5 किमी सड़क पूरी तरह से खराब है. इससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन उक्त सड़क को पंचायत नहीं बनवा सकती है. इसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़क बनाई जाएगी. यह सड़क बनाना पंचायत के क्षेत्र और बजट का काम नहीं है."

अगस्त 2024 में ग्राम सभा में ठहराव-प्रस्ताव तैयार करवा कर विधायक रमेश खटीक और सांसद भरत सिंह कुशवाह को मांग पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है. सरपंच के अनुसार, हाल ही में सांसद के यहां से सात-आठ सड़कें तो आई हैं. परंतु उन सड़कों में डामरौन खुर्द सड़क नहीं है. इस पूरे मामले पर सांसद भरत सिंह कुशवाह ने ग्रामीणों को अगले टर्न में सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है.