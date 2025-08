ETV Bharat / state

धूप-बारिश और इंतजार, खाद के लिए किसानों की लंबी जद्दोजहद, गालियों की बौछार - SHIVPURI UREA SHORTAGE

कोलारस में खाद के लिए मारामारी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : August 6, 2025 at 10:06 AM IST | Updated : August 6, 2025 at 10:27 AM IST 4 Min Read

शिवपुरी: जिले में बारिश थमने के बाद अब किसान एक बार फिर से खेतों की ओर लौटने लगा है, ताकि वह खेतों में जुताई और फसल की बुआई कर सके. इसी कारण उसे फिर से खाद की जरूरत महसूस हो रही है. यही कारण है कि मंगलवार को कोलारस में दिन भर से खाद की लाइन में लगे किसानों का सब्र टूटने लगा और किसानों ने खाद हासिल करने के लिए गोदाम पर हंगामा कर दिया. खाद पाने के लिए हालात यहां तक बन गए कि किसान एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करते हुए देखे गए. कुछ लोगों में तो गाली गलौज और हाथापाई की नौबत तक आ गई. 250 किसानों को एडवांस कूपन बंटवाए

ऐसे में हालातों को काबू करने के लिए कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव, एसडीओपी संजय मिश्रा सहित टीआई रवि चौहान को पुलिस फोर्स के साथ गोदाम पर मोर्चा संभालना पड़ा. जब गोदाम पर स्टाक में मौजूद खाद खत्म हो गया तो किसान जिद पर अड़ गए कि उन्हें हर हाल में खाद चाहिए. इस पर एसडीएम ने करीब 250 किसानों को एडवांस कूपन बंटवाए. किसानों को आश्वासन दिया गया कि अब जब भी खाद आएगा. खाद के लिए घंटों लाइन में लगे किसानों ने किया हंगामा (ETV Bharat)

