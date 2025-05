ETV Bharat / state

बेकाबू ट्रक ने दो कारों के उड़ाए परखच्चे, मंजर देख लोग बोले कोई नहीं बचा होगा, फिर हुआ चमत्कार - TWO CAR SMASHED BY TRUCK

बेकाबू ट्रक ने दो कारों के उड़ाए परखच्चे ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 12, 2025 at 11:15 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 12:01 AM IST 2 Min Read

शिवपुरी : बदरवास थानांतर्गत फोरलेन हाईवे पर सोमवार को भीषण दुर्घटना हो गई. यहां एक बेकाबू ट्रक ने दो कारों को बुरी तरह से कुचल दिया. जिसने भी ये मंजर देखा, वह यही बोला कि कोई नहीं बचा होगा लेकिन चमत्कारिक रूप से इस घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई. हालांकि, इस हादसे में कार सवार छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. कैसे हुआ ये भीषण हादसा? जानकारी के अनुसार कोलारस-बदरवास फोरलेन हाईवे पर सड़क का रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिसके कारण कई जगह पर हाईवे वन-वे है. ग्राम ऐनवारा पर भी वन-वे चल रहा है. सभी वाहन एक ही साइड से चल रहे हैं. सोमवार देर शाम ऐनवारा गांव के पास हैवी ट्रैफिक के कारण जाम लगा हुआ था. इसी दौरान गुना की ओर से आ रहे एक ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए जाम में फंसी दो कारों को कुचल दिया.

