तेंदुआ मां के आदेश का आज भी पालन करते हैं तेंदुए, गांव में एंट्री से पहले सोचते हैं 100 बार - TENDUA VILLAGE NOT COME LEOPARDS

शिवपुरी के तेंदुआ गांव में कभी नहीं आते तेंदूए ( ETV Bharat )

Published : May 29, 2025 at 8:15 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 8:49 PM IST

शिवपुरी (यतीश मोनू प्रधान): मध्य प्रदेश के अधिकतर जिले किसी ने किसी टाइगर रिजर्व या बड़े जंगल से सटे हुए हैं. शिवपुरी भी उन्हीं में से एक है. मध्य प्रदेश का नया नवेला टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी में स्थित है. इस रिजर्व में बाघ, चीता और तेंदुए सहित कई खूंखार जंगली जानवर पाए जाते हैं. कई बार तेंदुए जंगल से निकलकर आसपास के गांवों में पहुंच जाते हैं. जिससे पालतू जानवरों और इंसानों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है. लेकिन शिवपुरी में जंगल से कुछ ही दूरी पर एक गांव ऐसा भी है, जहां तेंदुए गलती से भी नहीं जाते. इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है. एक समय गांव में था तेंदुए का आतंक जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव का नाम तेंदुआ है. इसका नाम तेंदुआ क्यों पड़ा इसकी भी कहानी है. ग्रामीणों ने बताया कि उनके दादा-परदादा के समय इस क्षेत्र में जंगली जानवरों खासकर तेंदुए का बड़ा आतंक था. आए दिन वो गांवों में घुस आते थे और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेते थे. इससे बचने के लिए उन्होंने गांव में एक देवी के मूर्ति की स्थापना की जिसमें देवी को तेंदुए पर विराजमान दिखाया गया है. तेंदुआ माता (ETV Bharat) ग्रामीणों ने गांव में स्थापित किया तेंदुआ माता मंदिर एक मंदिर बनाकर देवी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया. इसके बाद सभी ग्रामीणों ने मिलकर देवी माता से प्रार्थना की कि 'हे देवी तेंदुए से हमारी रक्षा करो'. माता ने ग्रामीणों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और ऐसा चमत्कार किया की तेंदुए गांव वालों के दोस्त बन गए. 50 वर्षीय फूल सिंह धाकड़ ने बताया कि "उनके दादा बताते थे कि तब से जब भी माता की आरती होती तो तेंदुए मंदिर आते और आरती पूरी होने के बाद वापस जंगल चले जाते हैं. तभी से गांव का नाम तेंदुआ और देवी का नाम तेंदुआ वाली माता पड़ गया."

पानी की तलाश में कुएं में गिरा तेंदुआ, सुबह इस हालत देख रेस्क्यू टीम की निकल गई चीख डकैत समस्या के चलते खुला थाना कोलारस वन परिक्षेत्र के डिप्टी रेंजर साहब सिंह राजपूत ने बताया कि "जब से मैं इस क्षेत्र में ड्यूटी कर रहा हूं, तब से मैंने कभी भी तेंदुआ गांव में किसी तेंदुए की मूवमेंट न देखी है और न सुनी है." एक समय यहां पर डकैतों का ठिकाना हुआ करता था. दस्यु गतिविधियों के कारण तेंदुआ गांव में पुलिस थाने की स्थापना की गई थी. हालांकि अब डकैतों की समस्या खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी तेंदुआ थाना यथावत कार्यरत है और क्षेत्र की कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है. वर्तमान में विवेक यादव तेंदुआ थाने के प्रभारी हैं.

