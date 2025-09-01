शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक शिक्षक का ऐसा करनामा सामने आया है जिसने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. बच्चों को सरकारी स्कूल में मास्टर साहब पढ़ाने की बजाय बाकायदा क्लासरूम में बिस्तर डालकर सोते हुए एक वीडियो में रिकॉर्ड हुए हैं. जिस गांव का यह मामला है उसे गांव के अभिभावक मास्टर साहब की स्कूल में सोने की आदत से परेशान थे. कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन जब मास्टर साहब नहीं माने तो ग्रामीणों ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

अब यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया है. यह मामला शिवपुरी जिले के खनियाधाना तहसील के अंतर्गत आने वाले भोरट गांव में मौजूद शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो शनिवार का बताया गया है. जहां 30 अगस्त 2025 को बाकायदा एक स्कूल में मास्टर साहब बच्चों को पढाने की बजाएं नींद पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल (ETV Bharat)

आदत से मजबूर है मास्टर साहब

मास्टर साहब की यह आदत आज की नहीं है, कई दिनों पुरानी बताई जाती है. यही वजह है कि कई बार इलाके के ग्रामीणों ने मास्टर साहब को समझाया कि मास्टर साहब आप सरकार से तनख्वाह बच्चों को पढ़ाने की लेते हैं और स्कूल में आकर सोते हैं. लेकिन मास्टर साहब नहीं माने तो आज शनिवार को ग्रामीणों ने इनका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की पगार लेने वाले शिक्षक का नाम ध्रुव सिंह यादव बताया गया है.

क्या बोले जिम्मेदार

शिवपुरी के शिक्षा विभाग के डीपीसी दफेदार सिंह सिकरवार ने बताया, ''हमें शिवपुरी जिले के खनियाधाना तहसील के अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का सोते हुए का वीडियो सोशल मीडिया से हासिल हुआ है. वीडियो के संबंध में जांच करवाई जा रही है. अगर शिक्षक दोषी पाए जाते हैं और वीडियो की प्रमाणिकता सिद्ध होती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अंजाम दी जाएगी. हालांकि प्राथमिक जांच में ग्रामीणों ने शिक्षक की शिकायत की बात भी कही है, जिसे संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जा रही है.''