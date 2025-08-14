शिवपुरी: शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. इनके आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन कुत्तों ने बीते 7 दिनों में लगभग 250 लोगों को शिकार बनाया है. शहर में कुत्ते अकेले जा रहे लोगों को झुंड में निशाना बना रहे हैं, इससे लोगों में डर का माहौल है.

ग्रामीणों में भय का माहौल

रात में शहर के हर चौराहे पर आवारा कुत्तों का जमघट दिखाई देता है. कुत्ताें के कारण वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं. नगर पालिका टीम अगर हिंसक कुत्तों को पकड़ने का प्रयास करती है ताे डॉग लवर्स उनको बचाने आ जाते हैं. ऐसे में नगर पालिका कुत्ताें काे पकड़कर शहर से बाहर छोड़ देती है, जो कुछ दिन बाद वापस लौट आते हैं. स्थिति इतनी बेकाबू हो गई है कि बीते 7 दिनों में 250 डाग बाइट के शिकार जिला अस्पताल पहुंचे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका की टीम स्थाई समाधान की तलाश में जुट गई है.

कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा नगर निगम

कुत्तों की संख्या सबसे अधिक खानपान की दुकानें, मीट मार्केट और झुग्गी झोपड़ियों के आसपास नजर आती है. क्योंकि यहां उनको भाेजन मिलता है. इसके अलावा आवारा कुत्ताें काे डॉग लवर्स भी खाना पीना देते हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि दिन में कुत्ते बहुत ही कम नजर आते हैं, जबकि रात होते ही शहर के सभी चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में नजर आता है. इस दौरान कुत्ते वाहन चालकों का पीछा करते हैं और उसके पैर पर हमला कर देते हैं. जिससे कई वाहन चालक हादसे का शिकार भी हो जाते हैं.

छाेटे बच्चे बन रहे सॉफ्ट टारगेट

आवारा कुत्तों के लिए सॉफ्ट टारगेट बच्चे होते हैं. अक्सर बच्चे जब खाने की कोई चीज लेकर गुजरते हैं ताे उन पर हमला कर देते हैं. हाल ही में रन्नाैद और खनियाधाना में भी इसी प्रकार की घटना सामने आई थी. हालांकि इन तमाम घटनाओं के बावजूद जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

नगर पालिका प्रभारी सीएमओ महेश जाटव ने कहा, "आवारा कुत्ताें काे पकड़ा जाता है, लेकिन डॉग लवर्स इसका विराेध करते हैं. हम इसको लेकर कोई ठोस योजना बनाने की तैयारी कर रहे हैं. जिससे समस्याओं का स्थाई समाधान हो सके."