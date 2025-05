ETV Bharat / state

विवाह के 27वें ही दिन दुल्हन ने कर दिया कांड, दूल्हा सुबह उठा तो सुबकुछ लुट चुका था - SHIVPURI ROBBER BRIDE ABSCONDED

शादी के एक महीने के अंदर ही दुल्हन गहने और नगदी लेकर फरार ( ETV Bharat )

Published : May 31, 2025

शिवपुरी: शादी के मात्र 1 महीने के अंदर शिवपुरी में एक परिवार लुट गया, बर्बाद हो गया. लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नई नवेली दुल्हन है जिसको कुछ दिनों पहले दुल्हे ने ब्याह कर बड़े अरमानों के साथ घर लाया था. दुल्हन अपने प्लान के अनुसार घर से करीब ढाई लाख के गहने, 30 हजार नगदी और एक मोबाइल फोन लेकर फरार हो गई. पति का आरोप है कि उसने खाने में नशे की गोली मिलाकर उसे बेहोश कर दिया था. मायके सहित तमाम जगह लुटेरी दुल्हन की तलाश की गई लेकिन वो कहीं नहीं मिली. परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है. खाने में नशीली दवा मिलाकर पति को कर दिया था बेहोश

