शिवपुरी: भौंती थाना क्षेत्र के चंदवानी गांव में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया. जब एक महिला और 2 युवक रिटायर्ड डीएसपी के घर पहुंचे और उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की. इस घटनाक्रम का एक कथित वीडियो सामने आया है. जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ है. जिसके सीने पर चढ़कर एक युवक बैठा दिखाई दे रहा है. वहीं दूसरा युवक बुजुर्ग के पैर रस्सी से बांध रहा है और महिला शोर मचा रही है. वीडियो में दिख रहे दोनों युवक और महिला बुजुर्ग व्यक्ति के पत्नी और बेटे बताए जा रहे हैं.

रिटायर्ड डीएसपी संग बेटों ने मारपीट की

शोर-शराबा सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई. घटनास्थल पर जमा हुए पड़ोसी ने जब इस घटना का विरोध किया तो महिला सहित दोनों युवक रिटायर्ड डीएसपी प्रतिपाल सिंह यादव को छोड़कर वहां से भाग निकले. इस दौरान वे व्यक्ति का मोबाइल और एटीएम कार्ड छीनकर ले गए. दरअसल, वे तीनों प्रतिपाल को बांधकर झांसी ले जाना चाहते थे. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पड़ोसियों के देख दुम दबाकर भागे मां-बेटे (ETV Bharat)

मोबाइल और एटीएम कार्ड लेकर भागे

हालांकि इस मामले में रिटायर्ड डीएसपी प्रतिपाल यादव ने कहा,"20 अगस्त को मेरी पत्नी माया यादव बेटे आकाश और आभास के साथ मुझे झांसी ले जाने के लिए आई थी. जब मैंने उसके साथ जाने से इंकार किया, तो वे मुझे बंधक बनाकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगे. वहीं शोर शराबा सुनकर पड़ोसियों की भीड़ लग गई. पड़ोसियों ने जब इसका विरोध किया, तो मां-बेटे उसे वहीं छोड़कर भाग निकले. मेरा मोबाइल और एटीएम कार्ड ले गए हैं. मैंने भौती थाने में आवेदन लेकर एटीएम और मोबाइल वापस दिलाने की मांग की है."

बेटों का भविष्य बर्बाद नहीं करना

प्रतिपाल यादव ने कहा,"मैं एफआईआर दर्ज कराकर अपने बेटों का भविष्य खराब नहीं करना चाहता हूं. वे पत्नी और बच्चों से बीते 15 साल से अलग रह रहे हैं. मेरी पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ झांसी में रहती है. वहीं बेटी एमबीबीएस कर गोरखपुर में जॉब कर रही है. बेटी का विवाह करना है, इसलिए विवाद नहीं बढ़ाना चाहता हूं. मेरी 62 साल उम्र हो गई है. मैं हाल ही में डीएसपी के पद से रिटायर्ड हुआ हूं, मेरी आखिरी पोस्टिंग श्योपुर जिले में थी.

पीड़ित रिटायर्ड डीएसपी (ETV Bharat)

रिटायरमेंट पर 20 लाख रुपये खाते में आ गए थे. अभी 33 लाख रुपये और मिलने हैं. उन्होंने कहा, "छोटे बेटे को 15 लाख और बड़े बेटे को 5 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन वे अपनी मां के बहकावे में आकर इस तरह की हरकत की है. मेरे पत्नी मेरे पूरे रुपयों को कब्जा करना चाहती है, इसलिए वे मुझे जबरदस्ती झांसी ले जाना चाहते हैं."

पुलिस कर रही मामले की जांच

फिलहाल, अपने साथ हुए इस तरह व्यवहार को लेकर एक शिकायती आवेदन रिटायर्ड डीएसपी प्रतिपाल सिंह ने स्थानीय पुलिस थाने में देकर कार्रवाई की बात कही है. पुलिस ने आवेदन को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं इस पूरे मामले में भौंती थाना प्रभारी कुसुम गोयल का कहना है कि "शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है."