शिवपुरी में पार्षदों पर बरसी गुस्साई पब्लिक, लपेटे में आए सबसे ज्यादा एक्टिव मंत्री, माफी मांगनी पड़ी

शिवपुरी में नगरपालिका और पार्षदों के प्रति लोगों में रोष. वार्डों के भ्रमण के दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को जनता की खरी-खोटी सुननी पड़ी.

Pradyuman Singh Tomar apologize
सबसे ज्यादा एक्टिव मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को सुनाई खरी-खोटी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 1:14 PM IST

4 Min Read
शिवपुरी : कभी सफाई के लिए नाली में उतरे, कभी सड़क पर झाडू लेकर निकले तो कभी बिजली ठीक करने खुद ही उपकरण लेकर लाइनमैन बने तो कभी रात में 12 से 2 बजे के बीच अस्पताल में मरीजों की हालचाल लेने निकलने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसे जनप्रतिनिधि को भी जनता की गुस्सा का शिकार होना पड़ता है. कुछ ऐसा ही हुआ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ शिवपुरी में. वार्ड भ्रमण के दौरान मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान जनता ने मंत्रीजी को घेर लिया.

पार्षदों पर भड़की जनता, मंत्री को सुनाई खरी-खोटी

दरअसल, शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सोमवार को शहर के वार्ड क्रमांक-12, 20, 26 व 39 का भ्रमण किया. इस दौरान शहर की जनता का आक्रोश प्रभारी मंत्री के सामने फूट पड़ा. लोगों ने नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों को कोसते हुए मंत्री को खूब सुनाई. एडवोकेट हेमंत कटारे ने कहा "विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले रात में इस सड़क का भूमिपूजन अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने किया था. यशोधरा राजे चुनाव नहीं लड़ीं तो आज तक यह सड़क नहीं बनी."

खस्ताहाल सड़क को लेकर प्रभारी मंत्री पर बरसी जनता (ETV BHARAT)

लोगों की नाराजगी देख प्रभारी मंत्री ने गलती स्वीकार की

लोगों का गुस्सा देखकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा "निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमी रही है. इस कारण ये हालात बने हैं. हमें भी कुछ समझ में आया है. यही कारण है कि मैं यहां आया हूं. जो कष्ट जनता को हुआ है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं. अब जल्द ही आपको शहर में परिवर्तन देखने मिलेगा. वार्ड क्रमांक 12 की पुराने टोल टैक्स से मुक्तिधाम तक बनने वाली 20 लाख रुपये की लागत की सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू करवाया जाएगा." मंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए "अगर मुरैना का ठेकेदार इसे बनाना चाहता है तो काम कराओ अन्यथा टेंडर करवा कर सड़क निर्माण करवाया जाए."

शिवपुरी में पार्षदों के साथ नगर भ्रमण पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (ETV BHARAT)

भ्रमण के दौरान बागी पार्षद को मनाने का प्रयास

प्रभारी मंत्री के भ्रमण के दौरान नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा ने पार्षद सरोज धाकड़ को माला पहनाकर सम्मान किया और गले लगने के बाद कहा "अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आपसे माफी चाहती हूं." बता दें कि सरोज धाकड़ नगर पालिका के बागी पार्षदों में शामिल हैं. उन्होंने नपाध्यक्ष को हटाने के लिए भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के साथ मोर्चा खोल रखा है. इसके अलावा शहर के वार्ड क्रमांक-20 में नीलगर चौराहा पर बिना किसी प्लानिंग के बनाए गए पुल के कारण दो वार्डों के रहवासियों का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है. इसे लेकर भी लोगों ने मंत्री के समक्ष नाराजगी जाहिर की.

Pradyuman Singh Tomar apologize
बुजुर्ग अम्मा के पैर पकड़कर हालचाल लेते मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (ETV BHARAT)

मंत्री के सामने ही भिड़े नगरपालिका अध्यक्ष व पार्षद

प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्वीकार किया "आपकी समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया यह नाला ठीक तरीके से नहीं बना है, इस समस्या का समाधान जल्द ही उचित तरीके से किया जाएगा." वार्ड क्रमांक-26 में नीलगर चौराहे से स्टेडियम जाने वाली सड़क के भ्रमण के दौरान लोगों ने रोड बनाने को लेकर मंत्री से निवेदन किया, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों से कहा "इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जहां सीसी रोड जरूरी है वहां सीसी रोड डालें और जहां पर डामरीकरण किया जाना है, वहां डामरीकरण करें."

वहीं, भ्रमण के दौरान वार्ड क्रमांक 26 में पार्षद सरोज व्यास के पति रामजी व्यास और नपा अध्यक्ष गायत्री शर्मा के बीच सड़क बनाने को लेकर बहस हो गई. मामला गर्माते देख प्रभारी मंत्री ने उन्हें शांत करवा कर कहा "रामजी हम दोनों अकेले में बैठकर बात करेंगे."

