ETV Bharat / state

छात्रा से दोस्ती के बाद किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर की ब्लैकमेलिंग

डिप्रेशन में आकर जब छात्रा की तबीयत बिगड़ी तो हुआ मामले का खुलासा, 20 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

SHIVPURI POCSO AC case
पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 10:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवपुरी : कोलारस थानांतर्गत एक नाबालिग छात्रा से दोस्ती के बाद दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है. पुलिस ने 14 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट, दुष्कर्म व विभिन्न धाराओं में प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.

किसिंग वीडियो से ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया

पुलिस के मुताबिक 14 वर्षीय छात्रा 26 जुलाई 2024 को जब कोचिंग जा रही थी, तभी उसे जनरल स्टोर के पास रास्ते में 20 वर्षीय आरोपी मिला. छात्रा के अनुसार युवक ने उसे कुछ बात करने के बहाने संस्कार कैफे पर बुलाया था. दोपहर 3:30 बजे वह उससे बात करने के लिए कैफे पर पहुंची तो युवक ने उसे प्रपोज किया और उसे किस करते हुए वीडियो बना लिया. इसके बाद से ही वह छात्रा का पीछा करता रहा और वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करने लगा.

VIDEO BLACKMAILING SHIVPURI NEWS
20 वर्षीय आरोपी को भेजा गया जेल (Getty Images)

वह उसे दोबारा से संस्कार कैफे पर ऊपर बने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे देर शाम गिरफ्तार भी कर लिया.

छात्रा से 20 हजार रुपये भी ऐंठे

पीड़िता के अनुसार आरोपी युवक ने छात्रा के फोटो-वीडियो बनाकर लगातार उसे ब्लैकमेल कर पैसों की मांग भी की. धीरे-धीरे करके उससे 20 हजार रुपये भी यह कहते हुए ऐंठ लिए कि अगर वह उसे पैसे नहीं देगी तो वह उसके सारे फोटो-वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा. इसी से छात्रा डिप्रेशन में आ गई और उसकी तबीयत खराब होती चली गई. बुधवार रात छात्रा को कोलारस हास्पिटल में भर्ती कराया गया औ वहां से जिला अस्पताल रैफर किया गया.

संस्कार कैफे की भी होगी जांच

इस मामले में कोलारस टीआई रवि चौहान ने कहा, '' एफआईआर में पीड़िता ने दुष्कर्म का घटना स्थल संस्कार कैफे बताया है. ऐसे में मामले की विवेचना के दौरान संस्कार कैफे स्थित घटना स्थल का भी निरीक्षण किया जाएगा. वहां कमरा किस आधार पर और कैसे उपलब्ध करवाया गया. इन तथ्यों का भी परीक्षण किया जाएगा. अगर संस्कार कैफे के संचालक के खिलाफ भी सबूत मिलते हैं, तो उसे मामले में आरोपित बनाया जाएगा.''

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS14 YR OLD GIRL MOLESTEDVIDEO BLACKMAILING SHIVPURI NEWSMOLESTATION WITH MINOR KOLARAS AREASHIVPURI POCSO ACT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बड़ा चमत्कारी है राजगढ़ का जालपा माता मंदिर, बिना मुहूर्त निर्विघ्न संपन्न होती है शादी

सिंगरौली विस्थापन में 12 हजार छात्रों के भविष्य पर सस्पेंस, अगले सत्र से नहीं होंगे एडमिशन

'नगर निगम हमने बनवाया, तोड़ना न पड़ जाए': पोस्टर्स हटाने पर भाजपा MLA के बेटे का हंगामा

सीधी में खड़े ट्रक से भिड़ी बोलेरो, 3 की मौत, मोहन यादव ने रद्द किया सीधी का कार्यक्रम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.