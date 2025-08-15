ETV Bharat / state

शिवपुरी में जनप्रतिनिधियों का गांव में प्रवेश बंद, मूलभूत सुविधाओं के लिए अजब विरोध - SHIVPURI BAN ON ENTRY VILLAGE

शिवपुरी में ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के गांव में प्रवेश पर लगाया पाबंदी, बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध.

SHIVPURI BAN ON ENTRY VILLAGE
शिवपुरी में जनप्रतिनिधियों का गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 5:19 PM IST

शिवपुरी: कोलारस जनपद की ग्राम पंचायत डेहरवारा में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के न मिलने से त्रस्त हैं. यहां ग्रामीण आजादी के 78 वर्ष बाद भी बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा सहित स्वास्थ्य जैसी मुलभूत समस्याओं को लेकर परेशान हैं. स्थानीय लोग सरपंच से लेकर सांसद तक को समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई. जिसके बाद ग्रामीणों ने स्वयं चंदा करके डेहरवारा से खोंकर रेलवे स्टेशन तक रोड का निर्माण कराया है.

बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर नाराज ग्रामीण

ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के प्रति अपना आक्रोश और विरोध प्रकट करने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वीडियो में सत्ताधारी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं. ग्रामीण भाजपा सरकार को कोसते हुए नजर आए हैं. इसी क्रम में अब ग्रामीणों ने पूरे गांव में एक पर्चा चस्पा कर दिया है. जिसमें ग्राम पंचायत डेहरवारा में सरपंच के अलावा जनता के वोट से चुने हुए किसी भी जनप्रतिनिधि के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.

नेताओं के गांव में प्रवेश पर लगी रोक (ETV Bharat)

सरपंच को छोड़ अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर प्रतिबंध

पर्चे में उल्लेख है कि जो ग्राम पंचायत और खरई क्षेत्र के विकास की बात करेगा, वही हमारे क्षेत्र में आएगा. पर्चे में आगे लिखा है कि "सूचित किया जाता है कि समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों की मांगें जो पूरी करेगा, वही क्षेत्र में आए." ग्रामीणों का कहना है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और उद्योग की बात करेगा, वही हमारे क्षेत्र पर राज करेगा.

इस पूरे मामले में पंचायत सचिव प्रमोद धाकड़ का कहना है कि "डहरवारा गांव में ग्रामीणों की सबसे गंभीर समस्या सड़कों की है. यह कृषि आधारित क्षेत्र है. यहां के ग्रामीण सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन रोड नहीं होने से खेतों तक वाहन नहीं पहुंच पाते हैं. जिसके चलते कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने पैसे एकत्रित करके लाल मुर्म और गिट्टी डलवा कर एक सड़क का निर्माण कराया है."

नेताओं के गांव में प्रवेश पर लगी रोक
