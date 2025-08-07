शिवपुरी : शिवपुरी जिले का जूता कांड मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में भी गूंजा. कांग्रेस ने इस मामले में स्थानीय बीजेपी नेताओं सहित पुलिस अधिकारियों को घेरा. पोहरी से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने इस मामले में पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सुरेश रारखेड़ा और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. कुशवाहा का आरोप है "घटना के समय पूर्व मंत्री मौके पर मौजूद थे." विधायक कुशवाहा ने कार्रवाई नहीं होने पर इस्तीफा देने की चेतावनी दी. हालांकि पूर्व मंत्री सुरेश रारखेड़ा का कहना है कि वह मौके पर नहीं थे.

पूर्व मंत्री सुरेश रारखेड़ा पर गंभीर आरोप

दरअसल, बीते दिनों शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बैराड़ थाना क्षेत्र के पास एक पंचायत लगी. पंचायत में व्यापारी के पुत्र को जूता सिर पर रखकर माफी मांगने का फरमान सुनाया गया. विधायक कैलाश कुशवाहा ने आरोप लगाया "इस पंचायत में खुद भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेश रारखेड़ा मौजूद थे."

विधायक कैलाश कुशवाहा ने विधानसभा में मामला उठाकर पुलिस अधिकारियों को भी घेरा. कुशवाहा का कहना है "अगर मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जाए तो पता चल जाएगा कि पूर्व मंत्री कहां थे." पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा ने विधानसभा में कहा "अगर मैं गलत निकला तो इस्तीफा दे दूंगा."

जूता सिर पर रख माफी मांगने का वीडियो वायरल

गौरतलब है कि शिवपुरी जूता कांड गर्माने के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है. व्यापारियों ने सड़क पर उतर कर जुलूस निकाला और पुलिस को ज्ञापन सौंपा था. इसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की. बता दें कि यह मामला सोशल मीडिया पर जमकर उछला. वीडियो में देखा जा सकता है कि पंचायत में व्यापारी को तालीबानी सजा सुनाई गई. इसके तहत सिर पर जूता रखकर माफी मांगने को कहा गया. डरे-सहमे व्यापारी ने पंचायत के आदेश का पालन किया.