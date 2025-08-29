शिवपुरी: शिवपुरी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गायत्री शर्मा को हटाने के मामले ने अब और ज्यादा तूल पकड़ लिया है. पहले तो तमाम नाराज पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए लेकिन प्रस्ताव गिर जाने के बाद उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है. देश भक्ति गीतों पर जुलूस की शक्ल में पार्षद कलेक्ट्रेट में इस्तीफा देने पहुंचे. नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को पद से हटाने की मांग करते हुए नारेबाजी की.

इस्तीफा देने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इन नाराज पार्षदों ने हनुमानजी से भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष को सद्बुद्धि की कामना की. बताना जरूरी है कि पार्षद पिछले तीन महीनों से नगर पालिका अध्यक्ष शिवपुरी को हटाने की कवायद जुटे हैं. नाराज पार्षदों का आरोप है के नगर पालिका अध्यक्ष अपनी मनमानी कर रही हैं और उनके क्षेत्र के वार्डो में विकास कार्य रुके पड़े हैं.

जुलूस की शक्ल में पार्षद कलेक्ट्रेट में इस्तीफा देने पहुंचे (ETV Bharat)

इन पार्षदों ने नगर पालिका शिवपुरी के कई कथित भ्रष्टाचारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वहीं भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने के मूड में नहीं दिख रही है और इन नाराज पार्षदों को मनाने में जुटी है. यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्षदों की यह कवायद किस हद तक परवान चढ़ती है.

किस पार्टी से किस-किस ने दिया इस्तीफा

नगर पालिका शिवपुरी में भाजपा के 12 पार्षदों ने इस्तीफा देकर अध्यक्ष गायत्री शर्मा को हटाने की मांग की है. वहीं कांग्रेस के पांच पार्षदों ने भी उनकी मांग पर सहमति जताते हुए अपना इस्तीफा सौंपा है. एक निर्दलीय पार्षद ने भी अध्यक्ष गायत्री शर्मा को हटाने की मांग के साथ अपना इस्तीफा कलेक्टर जिला शिवपुरी को सौंपा है.

शिवपुरी के 39 में से 19 पार्षदों ने दिया इस्तीफा

बताना जरूरी है कि नगर पालिका शिवपुरी में 39 वार्ड हैं और यहां भाजपा पार्षद संख्या बल में सबसे अधिक हैं. साथ ही साथ नगर पालिका अध्यक्ष भी भाजपा का है. भाजपा के ही पार्षद अपनी पार्टी के अध्यक्ष को हटाने की मांग करते हुए इस्तीफा दिया है. 39 पार्षदों में से फिलहाल 19 ने अपना इस्तीफा दे दिया है. अगले दो दिनों में कुछ और पार्षद इस्तीफा दे सकते हैं.

जिला कलेक्टर को इस्तीफा देने से पहले हनुमान जी को सौंपा इस्तीफा

बताना जरूरी है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नाराज पार्षदों ने हनुमान जी की शपथ लेकर मोर्चा खोला था कि जब तक शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष को नहीं हटा देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे. इसी बात को लेकर वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे लेकिन प्रस्ताव गिर गया. जिस पर पहले हनुमान जी को अपना इस्तीफा सौंप कर वे जिला कलेक्टर को इस्तीफा सौंपने पहुंचे थे.