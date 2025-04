ETV Bharat / state

400 फीट गहरी गुफा से आई भयंकर बदबू, 10 जवान उतरे, मंजर देख पैरों से जमीन खिसकी - SHIVPURI MAN DEAD BODY FOUND

शिवपुरी में 400 फीट गहरी गुफा में युवक का मिला शव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 26, 2025 at 7:45 AM IST | Updated : April 26, 2025 at 7:51 AM IST 2 Min Read

शिवपुरी: बदरवास थानांतर्गत हल्का सालौनबड़ा के घने जंगल में युवक का शव मिलने से सनसनी फेल गई. युवक का शव 400 फीट गहराई में एक गुफा में सड़ी गली हालात में मिला है. शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है. लगभग 10 जवान गहराई में उतरे और शव को बरामद किया. पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवा कर मर्ग कायम कर लिया है. और मामले की जांच पड़ताल शुरु कर दी है. चरवाहे को आई गुफा से बदबू

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को एक चरवाहा अपनी बकरियां चराने के लिए हलका सलौनबड़ा के घने जंगल में गया हुआ था. उसकी बकरियां जब जंगल में करीब 400 फीट की गहराई में उतर गईं तो वह उन्हें वापस लेने के लिए उनके पीछे चला गया. इसी दौरान उसे वहां से बदबू आई तो उत्सुकतावश उसने जाकर देखा तो एक गुफा में एक युवक का शव पड़ा हुआ था.

