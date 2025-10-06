ETV Bharat / state

जाते-जाते मानसून किसानों को रुला गया, शिवपुरी में फसलों को भारी नुकसान, अनाज बहा

शिवपुरी जिले में इस साल 73 फीसदी ज्यादा बारिश हुई. रविवार को 3 घंटे भारी बारिश से खेतों में खड़ी फसलें तबाह.

शिवपुरी में खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 4:49 PM IST

शिवपुरी : शिवपुरी जिले के लोग इस साल की बारिश के मौसम को कभी नहीं भूल पाएंगे. मानसून आगमन के साथ ही शिवपुरी जिले में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई. हजारों लोगों के घर नष्ट हो गए. फसलें खराब हो गईं. जुलाई में भारी तबाही मचाने के बाद अगस्त और सितंबर में तबाही वाली बारिश नहीं हुई तो लोगों ने उम्मीद लगाकर फिर से फसलें लगाईं. उम्मीद थी कि कुछ कमाई हो जाएगी, फसलें भी ठीक होने लगी लेकिन रविवार को फिर भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया.

खेतों में रखी फसल पानी में बही

रविवार शाम हुई मूसलाधार बारिश किसानों पर कहर बनकर टूटी. शाम होते ही शुरू हुई बारिश ने रही सही उम्मीदों पर पानी फेर दिया. किसानों के खेतों में रखी फसल पानी के साथ बह गई तो किसी की फसल खेत में बिछ गई. रविवार सुबह से ही आसमान में बार-बार सूरज बादलों में छिप रहा था. दोपहर 12 बजे के बाद तो हालात ये बने कि बादलों ने आसमान को पूरी तरह से ढंक लिया. पूरा माहौल उमस भरा हो गया. इसी बीच आसमान में छाए बादल शाम 4 बजे के बाद बरसना शुरू हुए.

शिवपुरी में बारिश से भारी नुकसान

शिवपुरी जिले में 3 घंटे तक तेज बारिश

तेजी बारिश का सिलसिला देर शाम 7 बजे तक चला. इस दौरान कभी तेज तो कभी मध्यम गति से वर्षा होती रही. ग्राम पंचायत मकरारा अंतर्गत आने वाले ग्राम टोड़ा में किसान माखन यादव ने अपनी मक्का की फसल की थ्रेसिंग की थी. फसल खेत में डली ही थी, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे उनकी पूरी फसल भीग गई. किसान माखन के अनुसार "उसकी आधी फसल तो बारिश के पानी के साथ मिट्टी में ही मिल गई." वहीं, दूसरी ओर ग्राम टोंगरा निवासी हजरत सिंह के खेत में खड़े टमाटर के पौधे बारिश के चलते खेत में बिछ गए. इसी तरह से कई किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा.

शिवपुरी जिले में 73 फीसदी अधिक बारिश

भू-अभिलेख शिवपुरी के अधीक्षक के अनुसार "1 जून 2025 से सोमवार तक जिले में 1415.24 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1243.36 मिमी बारिश हुई थी. यानी इस वर्ष 171.88 मिमी अधिक वर्षा दर्ज की गई है. जिले की सामान्य औसत वर्षा 816.3 मिमी है, जिसके मुकाबले इस साल अब तक औसत से लगभग 73% अधिक बारिश हुई है."

खेतों में रखा अनाज कहीं भीगा तो कहीं बहा

शिवपुरी जिले में कहां-कितनी बारिश

शिवपुरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक हुई वर्षा इस प्रकार है- शिवपुरी में 1314.30 मिमी, बैराड़ में 1379 मिमी, पोहरी में 1477 मिमी, नरवर में 1784 मिमी, करैरा में 1449.40 मिमी, पिछोर में 1097 मिमी, कोलारस में 1435 मिमी, बदरवास में 1575.50 मिमी और खनियाधाना में 1226 मिमी दर्ज की गई. नरवर सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र रहा है, जबकि पिछोर में सबसे कम बारिश दर्ज की गई. लगातार हो रही बारिश से जहां तालाबों, नदियों और कुओं में जलस्तर बढ़ा है, वहीं पकी हुई फसलों के लिए यह बारिश नुकसानदेह साबित हो रही है.

अभी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक जिले में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है. इस मामले कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव का कहना है "रविवार को क्षेत्र में तेज बारिश हुई. कुछ किसानों के फसलों के नुकसान की सूचना मिली है. पटवारियों को अपने क्षेत्र में पीड़ित किसानों से सम्पर्क कर नुकसान का पंचनामा बनवाने के लिए कहा गया है."

