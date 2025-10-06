ETV Bharat / state

जाते-जाते मानसून किसानों को रुला गया, शिवपुरी में फसलों को भारी नुकसान, अनाज बहा

शिवपुरी : शिवपुरी जिले के लोग इस साल की बारिश के मौसम को कभी नहीं भूल पाएंगे. मानसून आगमन के साथ ही शिवपुरी जिले में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई. हजारों लोगों के घर नष्ट हो गए. फसलें खराब हो गईं. जुलाई में भारी तबाही मचाने के बाद अगस्त और सितंबर में तबाही वाली बारिश नहीं हुई तो लोगों ने उम्मीद लगाकर फिर से फसलें लगाईं. उम्मीद थी कि कुछ कमाई हो जाएगी, फसलें भी ठीक होने लगी लेकिन रविवार को फिर भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया.

खेतों में रखी फसल पानी में बही

रविवार शाम हुई मूसलाधार बारिश किसानों पर कहर बनकर टूटी. शाम होते ही शुरू हुई बारिश ने रही सही उम्मीदों पर पानी फेर दिया. किसानों के खेतों में रखी फसल पानी के साथ बह गई तो किसी की फसल खेत में बिछ गई. रविवार सुबह से ही आसमान में बार-बार सूरज बादलों में छिप रहा था. दोपहर 12 बजे के बाद तो हालात ये बने कि बादलों ने आसमान को पूरी तरह से ढंक लिया. पूरा माहौल उमस भरा हो गया. इसी बीच आसमान में छाए बादल शाम 4 बजे के बाद बरसना शुरू हुए.

शिवपुरी में बारिश से भारी नुकसान (ETV BHARAT)

शिवपुरी जिले में 3 घंटे तक तेज बारिश

तेजी बारिश का सिलसिला देर शाम 7 बजे तक चला. इस दौरान कभी तेज तो कभी मध्यम गति से वर्षा होती रही. ग्राम पंचायत मकरारा अंतर्गत आने वाले ग्राम टोड़ा में किसान माखन यादव ने अपनी मक्का की फसल की थ्रेसिंग की थी. फसल खेत में डली ही थी, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे उनकी पूरी फसल भीग गई. किसान माखन के अनुसार "उसकी आधी फसल तो बारिश के पानी के साथ मिट्टी में ही मिल गई." वहीं, दूसरी ओर ग्राम टोंगरा निवासी हजरत सिंह के खेत में खड़े टमाटर के पौधे बारिश के चलते खेत में बिछ गए. इसी तरह से कई किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा.