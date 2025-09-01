शिवपुरी : जिले के कोलारस क्षेत्र स्थित ग्राम मोहराई में रविवार रात अचानक उल्टी-दस्त से लोग बीमार होने लगे. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर लोगों को इलाज शुरू किया. मौके पर एसडीएम भी अपनी टीम लेकर पहुंच गए. दरअसल, मोहराई गांव में राधा-कृष्ण मंदिर पर राधा अष्टमी का आयोजन किया गया. इस दौरान हुए भंडारे का प्रसाद लेने के बाद लोगों को उल्टी-दस्त होने लगे. आशंका जताई जा रही है कि नकली घी का हलवा खाने से ग्रामीण बीमार हुए.

भंडारे में बना हलवा प्रसाद के रूप में घर-घर वितरित

राधा अष्टमी पर भंडारा हुआ. इसके बाद रात्रि में प्रसाद के रूप में हलवा पूरे गांव में घर-घर वितरित किया गया. हलवे का प्रसाद खाने के कुछ देर बाद ही लोगों को उल्टी-दस्त होने लगे. इससे गांव में हड़कंप मच गया. महज आधा घंटे के भीतर गांव के 250 से ज्यादा लोग बीमार हो गए. सूचना मिलने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय ऋषिश्वर ने कोलारस से डॉक्टरों की टीम को गांव भेजा. डॉक्टर्स ने ने 175 लोगों को उपचार दिया, जिसके बाद हालात कुछ सुधरे.

उल्टी-दस्त की दहशत के बीच ग्रामीणों को समझाते एसडीएम (ETV BHARAT)

दो लोगों की हालत बिगड़ने पर कोलारस रेफर

दो ग्रामीणों की हालत ज्यादा खराब होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलारस भिजवाया गया. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषिश्वर के अनुसार "अगर लोगों की हालत में सुधार नहीं होता है तो गांव में कैंप लगवा कर इलाज कराया जाएगा. स्थिति बिगड़ने पर मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया जाएगा. डॉक्टरों की टीम में डॉ संजय राठौर बीएमओ, डॉ नीलेश मेहते, रजनी खटीक, विवेक पचौरी, मनीष ने मरीजों का इलाज किया."

राधा अष्टमी पर भंडारे में हलवा खाने से उल्टी-दस्त का प्रकोप (ETV BHARAT)

खाद्य विभाग की टीम ने किराना स्टोर से लिए घी के सैंपल

ग्रामीणों का कहना है कि भंडारे का हलवा तैयार करने के लिए कोलारस के किराना स्टोर से 250 रुपये किलो का घी खरीदा गया. उसी घी से यह हलवा तैयार किया गया. आशंका है कि यह नकली घी ही उल्टी-दस्त की वजह है. ग्रामीणों की शिकायत पर कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया. एसडीएम अनूप श्रीवास्तव का कहना है "खाद्य व औषधि निरीक्षक विष्णुदत्त शर्मा को मौके पर भिजवा कर श्याम किराना स्टोर से घी और अन्य खाद्य सामग्री की सैंपलिगं कराई गई है. सैपलिंग की जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

खाद्य विभाग की टीम ने किरान स्टोर से लिए घी के सैंपल (ETV BHARAT)

250 रुपये प्रति किलो का घी शुद्ध कैसे हो सकता है

भंडारे का आयोजन कराने वालों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि घी नकली है या असली, ये तो दुकानदार ही बता सकता है. वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि अब पता चला है कि घी ढाई सौ रुपये प्रति किलो खरीदा गया. क्या इस रेट पर शुद्ध घी मिल सकता है. शुद्ध घी कहीं भी 600 रुपये प्रति किलो से कम नहीं मिलता. ग्रामीणों के बयानों के आधार पर प्रशासन ने आयोजनकर्ताओं से घी खरीदी की रसीदें लेकर जांच शुरू कर दी है. उल्लेखनीय है कि ग्वालियर-चंबल नकली घी और मावा के लिए कुख्यात है. कई बार नकली घी व मावा बनाने वाली फैक्टिरियां पकड़ी जा चुकी है. त्यौहारी सीजन में व्यापक स्तर पर नकली घी, दूध व मावा हर साल पकड़े जाते हैं.