मोहन यादव ने बाढ़ से बर्बाद फसलों का पाई-पाई दिया मुआवजा, 17500 किसानों को मिला दोबारा हौसला

मोहन यादव ने बाढ़ से शिवपुरी के किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए जारी किया मुआवजा, किसानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग पर की बात.

MOHAN YADAV ISSUED COMPENSATION
शिवपुरी के किसानों को बाढ़ से फसल के नुकसान का मिला मुआवजा (ETV Bharat)
Published : September 7, 2025 at 2:58 PM IST

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को बाढ़ से प्रभावित प्रदेश के किसानों के लिए सहायता राशि जारी की. पिछले महीने शिवपुरी के कोलारस क्षेत्र में आई बाढ़ से 10,921 किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी. सीएम ने सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा के रूप में 8 करोड़ 74 लाख 35 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की. यह मुआवजा राशि सिंगल क्लिक में प्रभावित किसानों के खाते में जमा कराई गई. सीएम ने प्रदेश के 11 जिलों के 17500 किसानों को 20 करोड़ 60 लाख रुपए बाढ़ राहत राशि का वितरण किया.

मोहन यादव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग पर किसानों से की बात

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित 'समत्व भवन' से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा कि "प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली और उनकी मुस्कान ही हमारी ताकत है." उन्होंने कहा कि "संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है. किसान अपनी अगली फसल की तैयारी करें."

मोहन यादव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग पर किसानों से की बात (ETV Bharat)

मोहन यादव ने शिवपुरी के 2 किसानों से फसल के नुकसान के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग पर बात भी की. उन्होंने कोलारस के ग्राम पचावली निवासी जगतपाल दांगी और राघवेंद्र दांगी से क्रमश: धान और मक्के की फसल की मुआवजा राशि के बारे में जानकारी ली.

'कोई भी किसान मौसम की मार पर बेसहारा नहीं रहेगा'

मोहन यादव ने कहा, "मौसम की मार में हम किसानों को बेसहारा नहीं रहने देंगे. जो होना था, हो चुका. हम अपने किसानों को उनकी फसल क्षति का समुचित मुआवजा दे रहे हैं." डॉ. यादव ने अन्नदाताओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि "प्रदेश का कोई भी किसान मौसम की मार पर बेसहारा नहीं रहेगा. हमारी सरकार सुख-दुख सहित हर परिस्थिति में किसानों के साथ है. सबको राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी."

अन्य नुकसान का पहले ही मिल चुका है मुआवजा

उल्लेखनीय है कि कोलारस, बदरवास और रन्नौद में 1011 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. शासन ने मकान क्षति के मामले में पात्र हितग्राहियों को 1 करोड़ 11 लाख 17 हजार रुपये का मुआवजा पहले ही वितरण कर दिया था. वहीं, बाढ़ के दौरान 28 लोगों की मौत के मामले में 1 करोड़ 12 लाख रुपये की मुआवजा राशि उनके परिजनों को वितरित की गई थी. बाढ़ के दौरान 102 पशुओं की मौत के मामले में पशु पालकों को 21 लाख 40 हजार रुपये का मुआवजा वितरित किया गया था.

