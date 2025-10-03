बदरवास थाने के सामने रेत माफिया के गुर्गों का हाई वोल्टेज ड्रामा, चुपचाप देखती रही पुलिस

ETV Bharat / state

पुलिस थाने के सामने रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली उड़ेल कर भागे (ETV BHARAT)
शिवपुरी : ग्वालियर-चंबल में रेत खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं. इन्हें न तो पुलिस का कोई डर है और न ही खनन विभाग का. ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जब खनन माफिया के गुर्गे खनन विभाग की टीम को धमकाकर ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर भाग चुके हैं. कई बार तो पुलिस के सामने ही माफिया के गुर्गे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर भाग चुके हैं. ऐसा ही घटना फिर एक बार सामने आई शिवपुरी जिले में.

खनन विभाग की टीम ने पकड़ी ट्रैक्टर ट्रालियां

शुक्रवार सुबह शिवपुरी जिले के बदरवास थानांतर्गत छोटी घुरवार से रेत का अवैध खनन करके 3 ट्रैक्टर ट्रालियों से खनन माफिया के गुर्गे लौट रहे थे. इसी दौरान माइनिंग के अमले ने तीन ट्रैक्टर-ट्राली पकड़ ली. माइनिंग की टीम जब्त की गईं तीनों ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर बदरवास पुलिस थाने पहुंची. यहां थाने का मुख्य द्वार सफाई चलने के कारण बंद था. खनन विभाग के इंस्पेक्टर सोनू श्रीवास ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से कहा कि थाने के गेट खोल दें, जब्त की गईं ट्रैक्टर-ट्रालियां रखवाना है.

बदरवास थाने के सामने रेत माफिया के गुर्गों का हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV BHARAT)

पुलिसकर्मियों ने नहीं खोला थाने का गेट

पुलिस थाने में मौजूद मौजूद पुलिसकर्मियों ने यह कहते हुए गेट खोलने से मना कर दिया कि पहले आप टीआई से बात कर लें. इस बहसबाजी में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्राली के चालकों को मौका मिल गया और वह थाने के सामने ही हाईड्रोलिक ट्राली के रेत फैला कर भाग गए. हालांकि एक ट्राली थाने के कुछ आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण बाद में माइनिंग के अमले ने इसे जब्त करके थाना परिसर में रखवा दिया.

अन्य ट्रैक्टर-ट्राली में भरी रेत को खनन माफिया के गुर्गे थाने के सामने फैलाकर भाग गए और पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे. खनन विभाग के इंस्पेक्टर ने इस मामले में शिशुपाल पुत्र सीताराम यादव निवासी छोटी घुरवार के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है.

शिवपुरी जिले के बदरवास पुलिस थाने में जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली (ETV BHARAT)

बड़ी मुश्किल से एक ट्रैक्टर ट्राली जब्त

इस मामले में खनन विभाग के इंस्पेक्टर सोनू श्रीवास का कहना है "जब वह रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त करके थाने ला रहे थे तो रास्ते में माफिया के लोगों ने 3 से 4 जगह उन्हें रोक लिया और ट्रैक्टर-ट्राली के सामने अपने वाहन लगाकर छुड़वाने का प्रयास किया. छोटी घुरवार के पास से सूचना के आधार पर ट्रैक्टर ट्रालियों को रेत का अवैध खनन कर परिवहन करते हुए जब्त किया था. दो ट्रैक्टर ट्राली की रेत थाने के सामने खाली कर रेत माफिया के गुर्गे भाग गए."

इस मामले में बदरवास थाना प्रभारी विकास यादव का कहना है "हमने माइनिग विभाग के अधिकारी से कहा था FIR करा दो तो उन्होंने कहा हमने एक टैक्टर जब्त कर लिया है. हम बयान लेकर कार्रवाई करेंगे और और एक ट्रैक्टर सुपुर्दगी में देकर चले गए.

