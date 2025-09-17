ETV Bharat / state

शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में नवजातों के पास दिखा चूहा, सख्ते में अस्पताल प्रबंधन

शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में चूहे दिखने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है. हालांकि इस संबंध में जब शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर डी परमहंस से बात की गई तो उनका कहना था कि "यह बात मेरे संज्ञान में आई है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसके बाद मैंने एसएनसीयू का निरीक्षण किया है. लेकिन मुझे यहां कोई भी चूहा नजर नहीं आया."

शिवपुरी: इंदौर के एमवाय अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में चूहे ने दो नवजात के हाथ कुतर दिए थे. इस घटना के बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद प्रदेश में कई और अस्पतालों में चूहे होने की खबर सामने आई थी. अब शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट में एक चूहा चहलकदमी करते नजर आया.

इंदौर MY अस्पताल में चूहे ने कुतरे थे नवजातों के हाथ

गौरतलब है कि 1 सितंबर 2025 को इंदौर के NICU वार्ड में चूहे ने दो नवजातों के हाथ कुतर दिए थे. चूहे द्वारा बच्चों के पास होने का वीडियो सामने आया था. इस घटना के बाद 2 सितंबर को एक नवजात की मौत हो गई थी. जबकि 3 सितंबर को दूसरे नवजात ने भी दम तोड़ दिया था. हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने बच्चों के पहले से बीमार होने की बात कही थी. चूहे के काटने से मौत होने की बात से इंकार किया था.

MY प्रबंधन ने लिया था एक्शन, हाई कोर्ट ने पूछा सवाल

इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए नर्सिंग स्टाफ को निलंबित किया था. स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल अधीक्षक को नोटिस दिया था. इस घटना को गैर जिम्मेदाराना करार दिया था. साथ ही पेस्ट कंट्रोल वालों पर 1 लाख का जुर्माना लगाया था. हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया था. हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा था कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई और जिम्मेदारी पर क्या एक्शन लिया गया है.

जबलपुर और छतरपुर अस्पताल में भी दिखा चूहा

इसके बाद 16 सितंबर को जबलपुर नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोग विभाग में भर्ती 2 मरीजों को चूहों ने कुतर दिया था. इस घटना को कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने मामूली घटना बताया था. वहीं डॉक्टर और कर्मचारियों ने लापरवाही मानी थी. वहीं छतरपुर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में एक अलमारी में चूहे ने बच्चे दिए थे.