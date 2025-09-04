शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इस बार औसत से 507.18 मिली मीटर अधिक बारिश हुई है. जिससे जिले के कई गांवों की स्थिति काफी खराब हो चुकी है. बुधवार को भी रुक-रुक कर पूरा दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा है. शहर की कई सड़कें तालाब बन चुकी हैं.

कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात

अधिक बारिश से टीलाकलां पंचायत के गाेरा गांव में हालात काफी खराब हैं. अधिक बारिश होने से नदी का बहाव काफी तेज हो गया है. पुलिया नहीं होने से ग्रामीणों को ट्यूब के सहारे उफनती नदी पार करना पड़ रहा है. राशन लेने से लेकर बाजार जाने तक लाेगाें काे अपनी जान जोखिम में डालना पड़ रहा है.

शिवपुरी में भारी बारिश से जगह-जगह बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat)

बीते वर्षों का रिकॉर्ड ध्वस्त

इसी बीच वार्ड 39 निवासी एक बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया में खूब पसंद किया जा रहा है. जिसमें वह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से गांव में सड़क बनवाने की गुहार लगा रही है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, शिवपुरी में 1 जून से 3 सितंबर तक 1323.48 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है. वहीं बीते वर्ष 3 सितंबर तक 916.89 मिमी औसत बारिश हुई थी. शिवपुरी में औसत वर्षा 816.3 मिमी है. पिछले साल कुल 1291.84 मिमी वर्षा रिकार्ड हुई थी.

शिवपुरी में भारी बारिश से जगह-जगह बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat)

जान जोखिम में डालकर जी रहे हैं ग्रामीण

टीलाकलां पंचायत के गाेरा गांव से सिंध नदी गुजरती है. अधिक बारिश से नदियां उफान पर हैं, बहाव काफी तेज है. ऐसे में अच्छे खासे तैराक भी रिस्क लेने से घबराते हैं. गांव में पुलिया नहीं है. गाेरा गांव में करीब 70 परिवार निवास करते हैं. ग्रामीणों को बरसात के मौसम में नदी पार करना मुश्किल हो जाता है.

भारी बारिश से लबालब भरा गांव

बुधवार काे इस गांव की दाे तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुप्रसारित हुई थी. एक तस्वीर में कुछ ग्रामीण ट्यूब के जरिए नदी पार करते दिखाई दे रहे हैं. वे राशन लेने के लिए ट्यूब के सहारे नदी पार कर रहे हैं. वहीं दूसरी तस्वीर भी इसी गांव की एक महिला का है. जानकारी के अनुसार, महिला बीमार थी इसलिए लोग उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए ट्यूब के सहारे नदी पार करा रहे हैं.

पंचायत सचिव कल्याण सिंह दांगी ने कहा कि "ग्राम पंचायत टीलाकला के अंतर्गत आने वाले गोरा गांव निवासी लंबे समय से पुल की मांग कर रहे हैं. पुल बनाने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है. लेकिन सुनवाई नहीं हुई है. हर बरसात में ग्रामीणों के सामने सिंध नदी को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है. पिछले दो दिनों से सिंध नदी अपने उफान पर है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हमने यह बात प्रशासन के सामने रखी है सुनवाई की जल्द उम्मीद है."