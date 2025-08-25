ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फंसे शिवपुरी के तीर्थयात्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगाई मदद की गुहार - SHIVPURI MANI KAILASH PILGRIMS

मणि कैलाश की यात्रा पर निकले शिवपुरी के तीर्थयात्री बादल फटने से फंसे, रास्ता बंद होने से लगा 6-7 किलोमीटर लंबा जाम लगा.

बादल फटने से सड़क पर लगा कई किलोमीटर तक लंबा जाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 12:58 PM IST

शिवपुरी: मणि कैलाश की यात्रा पर निकले शिवपुरी की तीर्थ यात्रियों का एक जत्था चंबा में बादल फटने के कारण फंस गया है. तीर्थ यात्रियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की गुहार लगाई है. तीर्थ यात्रियों को कहना है कि पिछले कई घंटों से उत्तराखंड के चंबा तहसील में फंसे हुए हैं, हमारी मदद करें.

सड़क पर लगा कई किलोमीटर तक लंबा जाम

उत्तराखंड में बादल फटने की खबर सामने आती रहती हैं. शुक्रवार आधी रात चमोली में बादल फटने की घटना हुई. जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई. लोगों के घरों में पानी घुस गया. वहीं, इस दौरान लैंड स्लाइड होने की भी बात कही जा रही है. बादल फटने के बाद चंबा के इलाके में रास्ता बंद हो गया. जिससे तीर्थ यात्री फंस गए और करीब 6-7 किलोमीटर तक सड़क जाम हो गई है.

तीर्थयात्रियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगाई मदद की गुहार (ETV Bharat)

शिवपुरी के 40 तीर्थयात्री चंबा में फंसे

बताया गया कि शिवपुरी से तीर्थयात्रियों का जत्था एक बस से उत्तराखंड के लिए रवाना हुआ था. जिसके बाद मणि कैलाश के दर्शन कर यात्री लौट रहे थे. तभी बादल फटने के कारण बीच रास्ते में फंस गए हैं. इस जत्थे में करीब 40 तीर्थ यात्री शामिल हैं. वहीं, उत्तराखंड प्रशासन इस रास्ते को खुलवाने का प्रयास कर रहा है. इसके साथ ही लंबे समय से फंसे तीर्थयात्रियों को मदद पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है.

उत्तराखंड में बादल फटने से बंद हुआ रास्ता (ETV Bharat)

तीर्थयात्री ने सिंधिया से लगाई मदद की गुहार

शिवपुरी से अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले पंकज पराशर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला अंतर्गत चंबा इलाके में फंस गए हैं. उन्होंने वहां की स्थिति दिखाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें वे बता रहे हैं कि "हम लोग यहां सुरक्षित हैं लेकिन हमें मदद की आवश्यकता है. हमारा पूरा परिवार सहित अन्य लोग भी बादल फटने के कारण चंबा में फंस गए हैं. इसलिए महाराज सिंधिया से गुहार है कि महाराज जल्दी हमें यहां से निकलवाएं."

बादल फटने से शिवपुरी के तीर्थ यात्री फंसे (ETV Bharat)

