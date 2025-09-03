शिवपुरी : कोलारस सहकारी बैंक के अंतर्गत संचालित विभिन्न समितियों से खाद, बीज और नगदी का लेन-देन करने वाले हजारों किसानों के धोखाधड़ी हो गई. समितियों से लिया हुआ कर्जा जमा करने के बाबजूद किसान आज भी बैंक के कर्जदार हैं. अब किसानों को खाद खरीदने के लिए भटकना पड़ रहा है. क्योंकि सोसाइटी के रिकॉर्ड में वे कर्जदार हैं, उन्हें खाद देने से मना कर दिया है. जबकि किसान अपनी ऋण की राशि अदा कर चुके हैं. किसानों के पास रिसीप्ट भी है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है.

किसानों ने रसीदें दिखाकर कहा- हमारे साथ धोखा हुआ

मंगलवार को ग्राम पचावली, अनंतपुर, देहरदा गणेश सहित कई गांवों के लोग सहकारी समितियों के पास उधार का खाद लेने के लिए पहुंचे, लेकिन समितियों ने उन्हें यह कहते हुए खाद देने से मना कर दिया कि उनके ऊपर तो कर्ज है. किसानों ने समिति प्रबंधकों को बताया कि उनके पास पैसा जमा करने की रसीदें हैं. उन्होंने अपनी पूरी उधारी चुका दी है. लेकिन समिति प्रबंधक और बैंक यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उन्होंने पैसा जमा कर दिया है.

कोलारस में हजारों किसानों के साथ धोखाधड़ी (ETV BHARAT)

बैंक के दस्तावेजों में उधारी अदा करने का हिसाब नहीं

किसानों का कहना है "समिति और बैंक कर्मचारियों के अनुसार उनके दस्तावेजों में पैसा जमा नहीं है. ऐसे में जब वह कर्जा चुकाएंगे तो ही खाद मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा." इस प्रकार कोलारस सहकारी बैंक में हुए 80 करोड़ रुपये के घोटाले की चपेट में हजारों किसान आ गए. बैंक घोटाले में सिर्फ खातों में ही फर्जी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, बल्कि किसानों के खातों का पैसा भी डकारा गया है. जब किसानों ने रजिस्टर मांगा तो कहा गया कि हमारे पास नहीं है.

किसानों ने जनसुनवाई में कलेक्टर को सुनाई व्यथा

किसानों का कहना है "बैंक कर्मचारियों का कहना है क्योंकि उनके पास रजिस्टर नहीं है. रजिस्टर तो चंद्रप्रकाश ओझा के पास है." बता दें कि चंद्रप्रकाश ओझा बैंक घोटाले में जेल में बंद है. ऐसे में अब किसानों को उस समय तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक रजिस्टर नहीं मिलेगा. अगर रजिस्टर को नष्ट कर दिया गया होगा तो किसानों का कर्जदार बना रहना तय लगता है. इस मामले में शिवपुरी कलेक्टर के पास पहुंचकर जनसुनवाई में किसानों ने शिकायत दर्ज कराई.

कोलारस सहकारी बैंक घोटाले की चपेट में हजारों किसान (ETV BHARAT)

कर्जा अदा करने का रिकॉर्ड भी गायब

पीड़ित किसान किशन सिंह और तुलसी का कहना है "जो खाद, बीज सोसायटी से लिया था, उसका भुगतान वर्षों पूर्व कर चुके हैं. मेरे पास उसकी रसीद भी हैं, लेकिन बैंक ने इसके बावजूद कर्जदार बना रखा है. हमने जब समिति और बैंक प्रबंधन से रिकार्ड चेक करवाने की बात की तो हमसे यह कह दिया गया है कि रिकार्ड उपलब्ध ही नहीं है." इस मामले में बैंक प्रबंधक आरके वाजपेयी का कहना है "इस तरह के मामले अब सामने आने लगे हैं. इस संबंध में अब वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन लिया जा रहा है. जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार ही समस्या का समाधान किया जाएगा."