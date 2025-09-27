खाद के लिए दिनभर धूप में लाइनों में जद्दोजहद, टोकन पाने खिड़की पर चढ़ी लाड़ली बहनें
शिवपुरी जिले के करैरा में खाद के लिए हाहाकार. पुरुषों के अलाावा महिलाएं भी सारे काम छोड़ धक्के खाने को मजबूर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 12:35 PM IST
शिवपुरी : पूरे मध्य प्रदेश में कई माह से खाद के लिए किसान त्राहिमाम कर रहे हैं. शिवपुरी जिले की तस्वीर भी अलग नहीं है. जिले के करैरा में इन दिनों खाद की समस्या ने किसानों की नींद उड़ा दी है. हालत ये है कि महिलाओं को भी भूखे-प्यासे धूप में बैठकर टोकन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. जब नंबर आता है तो अव्यवस्था के कारण लाड़ली बहनों को खिड़की पर चढ़ना पड़ता है. इसके बाद भी न तो टोकन मिलता है और न खाद.
साड़ी का पल्लू डाल धूप से बचने की कोशिश
सूरज चढ़ने के साथ जैसे ही धूप चुभने लगती है तो महिलाओं और बुजुर्गों की परेशानी और बढ़ जाती है. शुक्रवार को भी यही नजारा देखने को मिला. सुबह 4 बजे से ही खाद वितरण केंद्र पर बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष सारा काम छोड़कर जमा हो गए. महिलाएं सिर पर पल्लू डाले घंटों तपती धूप में खड़ी रहीं. किसी ने छाता थामा तो कोई अपने पल्लू से धूप से बचने की कोशिश करती रहीं. किसानों का कहना है कि अगर खाद की समय पर आपूर्ति होती तो यह नौबत ही न आती. प्रशासनिक अव्यवस्था ने हालात और बिगाड़ दिए.
धक्का-मुक्की और हंगामा होने पर पहुंची पुलिस
किसानों का कहना है "कूपन के नाम पर बार-बार बुलाना और घंटों खड़े रखना उनकी नियत बन चुकी है." कूपन वितरण के दौरान कई बार स्थिति बिगड़ी. किसानों की भीड़ जब नियंत्रित नहीं हो सकी तो धक्का-मुक्की होने लगी. हालात बिगड़ते देख मौके पर थाना पुलिस और तहसीलदार कल्पना शर्मा पहुंचीं. उन्होंने लोगों को समझाने-बुझाने के बाद व्यवस्था बनाने का प्रयास किया और वितरण फिर से शुरू कराया. किसानों का कहना है "बार-बार लाइन में लगने और तारीखें मिलने के बावजूद उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रही है. प्रशासन पहले से ही वितरण की पुख्ता व्यवस्था नहीं कर पाया, जिसकी वजह से दिनभर किसानों और खासतौर पर महिलाओं को त्राहि-त्राहि करनी पड़ रही है."
4 दिन से लाइन में लग रहे, नहीं मिला टोकन
महिला किसान पार्वती ने बताया "सुबह से लाइन में लगे हैं. न छाया है, न पानी. टोकन के लिए रुपए मांगे जा रहे हैं. 3-4 दिन रोजाना लाइन में लग रहे हैं. टोकन नहीं मिला, न खाद. छोटे-छोटे बच्चों को घर पर छोड़ आते हैं, दिनभर धक्के खा रहे हैं. फिर भी खाद नसीब नहीं हो पा रहा है. वहीं, खाद कूपन वितरण का काम शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में होने से सबसे अधिक प्रभावित वहां पढ़ने वाले बच्चे हो रहे हैं. स्कूल में बच्चों की संख्या भले ही सीमित हो, लेकिन कक्षा तक पहुंचने से लेकर पढ़ाई करने तक हर जगह भीड़ की बाधा बनी हुई है.
महिलाओं ने रोते हुए बताई आपबीती
शनिवार और रविवार अवकाश के दिन के देखते हुए प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया था कि इन दो दिन खाद कूपन वितरण नहीं होगा. यही वजह रही कि शुक्रवार को ही भीड़ सामान्य दिनों से कई गुना अधिक उमड़ आई. सुबह से लेकर दोपहर तक लोग लाइन में खड़े रहे. महिलाओं ने रोते हुए अपनी मजबूरी जताई. "घर का सारा खाना-पीना, छोटे बच्चों की देखभाल, खेतों का काम सब छोड़कर उन्हें केवल दो बोरी खाद के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है."
एसडीएम बोले- छाया के लिए लगाया गया टैंट किसानो ने फाड़ा
महिलाओं का कहना है "अगर खाद नहीं मिलेगी तो फसल सूख जाएगी और घर का चूल्हा कैसे जलेगा. यही सोचकर वे घंटों तपती धूप झेलने को मजबूर हैं." वहीं, इस मामले में करैरा एसडीएम शिवदयाल धाकड़ का कहना है "खाद वितरण के टोकन पाने के लिए टेंट लगवाया था, इसे किसानों ने फाड़ दिया. भीड़ की सूचना पर पुलिस लगाई. तहसीलदार को भी मौके पर भेजा. वहां थोड़ी बहुत भीड़भाड़ तो रहती है. पानी का टैंकर रखा हुआ है."