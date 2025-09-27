ETV Bharat / state

खाद के लिए दिनभर धूप में लाइनों में जद्दोजहद, टोकन पाने खिड़की पर चढ़ी लाड़ली बहनें

शिवपुरी के करैरा में खाद के लिए लाइन में महिलाएं ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 27, 2025 at 12:35 PM IST 4 Min Read