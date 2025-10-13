ETV Bharat / state

शिवपुरी में सिंधिया का दिखा जुदा अंदाज, पुरुषों को मंच से उतारकर महिलाओं को बैठाया

शिवपुरी के पिछोर में आयोजित महिला सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले- मूंगफली प्रोसेसिंग प्लांट में 18 हजार महिलाओं को मिलेगा रोजगार.

शिवपुरी: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को पिछोर में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल हुए. यहा उन्होंने नारी शक्ति के सम्मान और उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया. सम्मेलन में पहुंचते ही सिंधिया ने मंच पर उपस्थित सभी पुरुष जनप्रतिनिधियों और सदस्यों से अनुरोध किया कि वे नीचे उतर जाएं, ताकि मंच पर केवल महिलाएं ही रहें, जिससे नारी शक्ति का वास्तविक वर्चस्व स्थापित हो सके.

नारी सशक्तिकरण को राजमाता ने दिया बल

सम्मेलन को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 106वीं जयंती पर उन्हें याद किया. कहा कि, ''राजमाता ने नारी सशक्तिकरण का झंडा उठाकर देशव्यापी आंदोलन चलाया था. राजमाता ने 1965 में महल की 60 एकड़ जमीन दान में देकर ग्वालियर में सिंधिया कन्या विद्यालय की शुरुआत की थी.'' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, ''आज नारी शक्ति मां भारती के लिए एक प्रबल पंक्ति के रूप में चल पड़ी है.'' इसके अलावा सांसद सिंधिया ने पिछोर में मूंगफली प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की बात कही.

पिछोर में लगाया जाएगा मूंगफली प्रोसेसिंग प्लांट (ETV Bharat)

हजारों बहनों को मिलेगा रोजगार

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "बदरवास में जैकेट का प्लांट लगाया गया है, जिससे हजारों बहनों को सीधा रोजगार मिलेगा. क्षेत्र के लिए मूंगफली प्रोसेसिंग प्लांट भी लाया जाएगा. उनके अनुसार ये दोनों परियोजनाएं न केवल पिछोर और आसपास के क्षेत्रों के औद्योगिक परिदृश्य को बदलेंगी, बल्कि यहां की लगभग 18 हजार महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की नई दिशा प्रदान करेंगी."

Scindia honored women pichhor
सिंधिया ने महिलाओं का किया सम्मान (ETV Bharat)

अस्पताल का किया निरीक्षण

उन्होंने कहा कि "जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों की प्रगति सुनिश्चित होती है. मेरा संकल्प है कि पिछोर की हर बहन अपने घर में आत्मविश्वास और सम्मान के साथ खड़ी हो सके." इस मौके पर उन्होंने मंच से विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी किया. उन्होंने पिछोर में निर्माणाधीन 100 बिस्तरीय अस्पताल का निरीक्षण भी किया.

jyotiraditya scindia visit shivpuri
महिला सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया (ETV Bharat)

विकसित भारत में महिलाओं का सहयोग

महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने हंसमुखी, रामदेवी और मुन्नीबाई जैसे स्थानीय उदाहरण दिए. इसके अलावा उन्होंने क्रांति देवी की भी बात की. जिन्होंने 329 समूहों की कमान संभालकर एक हजार रुपये के छोटे निवेश से लाखों की कमाई शुरू कर दी है. सिंधिया ने कहा कि "आप सिर्फ जिले की नहीं, बल्कि भारत की कहानी हैं. यह उसी सफर की कहानी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा रहे हैं.

सिंधिया ने नेताओं की ली चुटकी

शिवपुरी-गुना सांसद ने कहा कि "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 12 करोड़ महिलाओं के घर में गैस चूल्हा जल रहा है. मुद्रा एवं जन-धन योजनाओं से मिले संबल से करोड़ों महिलाएं आजीविका के नए आयाम छू रही हैं. मध्य प्रदेश सरकार भी बेटी को भविष्य मानकर कन्यादान करती है और 21 साल में लाड़ली बहना बन जाती है. उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर खुशी जाहिर की और हास्य पूर्वक कहा कि जल्द ही हम सब सांसद पति और विधायक पति बनकर रह जाएंगे."

घायल को देख रुका सिंधिया का काफिला

कार्यक्रम के बाद सिंधिया ने मानवीय संवेदनशीलता का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया. पिछोर क्षेत्र से गुजरते समय जब सिंधिया का काफिला निकल रहा था, तभी उन्होंने सड़क की दूसरी ओर एक व्यक्ति को दुर्घटना में घायल अवस्था में देखा. स्थिति को देखते ही उन्होंने बिना देर किए अपना काफिला रुकवाया और स्वयं वाहन से उतरकर घायल व्यक्ति के पास पहुंचे.

जख्मी व्यक्ति को भिजवाया अस्पताल

सिंधिया ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के निर्देश दिए और तब तक स्थल पर ही मौजूद रहे जब तक घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज नहीं दिया गया. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पीड़ित को सुरक्षित रूप से अस्पताल रवाना किया गया है, इसके बाद ही वे अपने वाहन में लौटे और काफिला आगे बढ़ा.

