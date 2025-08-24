ETV Bharat / state

हॉस्टल के खाने में जंप कर रहा था मेंढक, निवाला बनने से पहले छात्रों के उड़े होश - SHIVPURI FROG IN HOSTEL FOOD

शिवपुरी में छात्रावास के खाने की थाली में निकला मेंढक का बच्चा, छात्रों ने लगाए घटिया खाना परोसने का आरोप.शिकायत के बाद वार्डन को नोटिस.

हॉस्टल के खाने में मेंढक देख छात्रों ने मचाया हंगामा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 9:18 AM IST

शिवपुरी: कोलारस कस्बे के जगतपुर स्थित छात्रावास में बच्चों को खाने में सब्जी के साथ मेंढक परोसा गया. ऐसा वहां के छात्रों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है. बकायदा छात्रों ने इस घटना से जुड़ी फोटो और वीडियो बनाए. जिसके बाद अधिकारियों के पास इस फोटो-वीडियो भेज इसकी कंप्लेंट की और हॉस्टल का खाना खाने से मना कर दिया. छात्रों का आरोप है कि आए दिन खाने में कीड़े-मकोड़े नजर आते हैं.

खराब क्वालिटी खाना से नाराज हुए छात्र

जगतपुर स्थित हॉस्टल के छात्रों ने आरोप लगाया है कि लगातार खाने की क्वालिटी खराब होते जा रही है. इसके साथ ही गंभीर आरोप लगाए हैं कि आए दिन खाने में कीड़े-मकोड़े भी नजर आते हैं. शनिवार को तो हद तब हो गई जब एक बच्चे की थाली में परोसे गए खाने में मेंढक का एक बच्चा दिखा. इसके बाद छात्रों ने हॉस्टल में हंगामा मचा दिया और इसका विरोध किया. नाराज छात्रों ने कहा कि हॉस्टल में अच्छा खाना और शुद्ध पानी तक हमें नहीं मिल रहा है.

Shivpuri Low quality hostel food
हॉस्टल के खाने में मिला मेंढक

वार्डन पर धमकी देने का आरोप

छात्रों का आरोप है कि खराब व्यवस्था के कारण हॉस्टल में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खाने की क्वालिटी सुधारने की मांग हमलोग कई बार कर चुके हैं लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है. इसके साथ ही किसी प्रकार की शिकायत करने पर हॉस्टल वार्डन धमकी देता है कि शिकायत करने वालों का खाना पीना बंद कर दिया जाएगा. जिससे बच्चे शिकायत करने से डरते हैं. लेकिन शनिवार को सब्जी में मेंढक देख बच्चों का सब्र टूट गया और सभी छात्रों ने मिलकर एक साथ इसका विरोध किया.

Shivpuri Frog student food plate
शिवपुरी में छात्रावास के खाने की थाली में निकला मेंढक का बच्चा

जांच के बाद होगी कार्रवाई

इस संबंध में आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक आर. के. सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा, "बच्चों ने जो वीडियो बनाए हैं उसके माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिली है. ये एक गंभीर मामला है. इसलिए वार्डन को नोटिस जारी किया जा रहा है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी. वहीं, एसडीएम ने खाने का सैंपल लिया है और मामले की जांच करवाने की बात कही है.

कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि "हमारे संज्ञान में वीडियो के जरिए छात्रों की बात सामने आई है. हमने लगातार इस मामले पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. खाने की क्वालिटी बेहतर हो और शासन की नीति के अनुसार छात्रों को बेहतर जीवन छात्रावास में दिया जाए, इस तरह का ख्याल रखना जरूरी है. हम पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं"

