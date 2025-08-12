ETV Bharat / state

टल्ली ट्रक चालक का कारनामा, सिलेंडर बचाने में पुलिया में जंप करा दी गाड़ी, 4 मजदूर घायल - SHIVPURI HORRIBLE ROAD ACCIDENT

शिवपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा, नशे में धुत चालक ने खोया वाहन पर नियंत्रण, सिलेंडर से भरा ट्रक पुलिया में गिरा.

SHIVPURI HORRIBLE ROAD ACCIDENT
शिवपुरी में सिलेंडर से भरा ट्रक पुलिया में गिरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 2:25 PM IST

2 Min Read

शिवपुरी: कोलारस थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया में जा गिरा. हादसे में ट्रक सवार मजदूर पानी में डूब गए. घायलों को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है. पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है.

ट्रक अचानक हुआ अनियंत्रित

जानकारी के अनुसार, ट्रक में चार लोग सवार थे और सभी खाली गैस सिलेंडर लेकर गुना एनएफएल में गैस भरवाने जा रहे थे. इसी दौरान कोलारस थाना क्षेत्र के लुकवासा गांव के पास ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर एक पुलिया की मुंडेर से टकरा गया और वह पुलिया में जा गिरा. हादसे में ट्रक चालक ग्वालियर निवासी सोनू खान, ग्वालियर के सोनू धाकड़, शिवपुरी निवासी शाहरुख खान और गोल्डी नट केबिन में फंस गए.

शिवपुरी में पुलिया में गिरा गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक (ETV Bharat)

भाजपा नेता ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिया में उतरकर केबिन में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला. मौके पर मौजूद लुकवासा के भाजपा मंडल अध्यक्ष हरिओम रघुवंशी ने घायलों को निजी वाहन में स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. जहां प्राथमिक उपचार के बाद चारों को शिवपुरी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां सोनू खान की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है. इसलिए उसे ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे सांसें दी जा रही हैं.

नशे में धुत था ट्रक चालक

वहीं, शाहरुख खान और गोल्डी नट की हालत सामान्य है, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया. जबकि सोनू खान और सोनू धाकड़ का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. घायल शाहरुख खान और गोल्डी नट ने बताया कि "ट्रक के दोनों ड्राइवरों ने शिवपुरी से बाहर जाते ही एक ढाबे पर खाना खाने के दौरान जमकर शराब पी ली थी. जिससे दोनों फुल नशे में थे. नशे में धुत साेनू खान ट्रक चला रहा था. जिसके चलते वह ट्रक पर से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक पुलिया में जा गिरा."

इस पूरे मामले में लुकवासा चौकी प्रभारी बैजनाथ मिश्रा का कहना है कि "घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस स्टाफ को मौके पर भेजा गया था. घायलों को एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए भेजा गया है. जहां उनकी जिला अस्पताल में उपचार जा रही है."

शिवपुरी: कोलारस थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया में जा गिरा. हादसे में ट्रक सवार मजदूर पानी में डूब गए. घायलों को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है. पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है.

ट्रक अचानक हुआ अनियंत्रित

जानकारी के अनुसार, ट्रक में चार लोग सवार थे और सभी खाली गैस सिलेंडर लेकर गुना एनएफएल में गैस भरवाने जा रहे थे. इसी दौरान कोलारस थाना क्षेत्र के लुकवासा गांव के पास ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर एक पुलिया की मुंडेर से टकरा गया और वह पुलिया में जा गिरा. हादसे में ट्रक चालक ग्वालियर निवासी सोनू खान, ग्वालियर के सोनू धाकड़, शिवपुरी निवासी शाहरुख खान और गोल्डी नट केबिन में फंस गए.

शिवपुरी में पुलिया में गिरा गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक (ETV Bharat)

भाजपा नेता ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिया में उतरकर केबिन में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला. मौके पर मौजूद लुकवासा के भाजपा मंडल अध्यक्ष हरिओम रघुवंशी ने घायलों को निजी वाहन में स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. जहां प्राथमिक उपचार के बाद चारों को शिवपुरी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां सोनू खान की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है. इसलिए उसे ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे सांसें दी जा रही हैं.

नशे में धुत था ट्रक चालक

वहीं, शाहरुख खान और गोल्डी नट की हालत सामान्य है, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया. जबकि सोनू खान और सोनू धाकड़ का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. घायल शाहरुख खान और गोल्डी नट ने बताया कि "ट्रक के दोनों ड्राइवरों ने शिवपुरी से बाहर जाते ही एक ढाबे पर खाना खाने के दौरान जमकर शराब पी ली थी. जिससे दोनों फुल नशे में थे. नशे में धुत साेनू खान ट्रक चला रहा था. जिसके चलते वह ट्रक पर से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक पुलिया में जा गिरा."

इस पूरे मामले में लुकवासा चौकी प्रभारी बैजनाथ मिश्रा का कहना है कि "घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस स्टाफ को मौके पर भेजा गया था. घायलों को एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए भेजा गया है. जहां उनकी जिला अस्पताल में उपचार जा रही है."

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIVPURI NEWSDRIVER LOST CONTROL VEHICLEMADHYA PRADESH NEWSSHIVPURI TRUCK FELL CULVERTSHIVPURI HORRIBLE ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मध्य प्रदेश में महिलाओं की बल्ले-बल्ले!, सीपरी ऐप करेगा बगिया लगाने में मदद

पीएम फसल बीमा योजना की पहली किस्त जारी, नहीं किया अप्लाई तो ऐसे करें

25 हजार में कैसे होगा? SDM, CEO, DPO को देना होता है, आंगनवाड़ी भर्ती में खुली डिमांड

रतलाम में पानी के विवाद ने उजाड़ा परिवार, पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.