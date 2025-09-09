ETV Bharat / state

मंगेतर ने फोन कर मिलने बुलाया, घर से निकले युवक का जंगल में मिला शव

जानकारी के अनुसार कोलारस थाना क्षेत्र के ग्राम शंकरगढ़ निवासी नरेश उर्फ ललित आदिवासी का तेंदुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत रामराई गांव के एक युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. नरेश के चाचा नंदलाल आदिवासी के अनुसार जब दोनों की प्रेम-प्रसंग की जानकारी परिवार वालों को लगी तो आपसी सहमति से 3 साल पहले दोनों की सगाई कर दी थी. सगाई के बाद नरेश अपनी मंगेतर से मिलने रामराई जाता रहता था.

शिवपुरी: तेंदुआ थाना क्षेत्र से प्रेम-प्रसंग और युवक की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां, अपने मंगेतर से मिलने गए युवक का शव जंगल में पड़ा मिला है. बताया गया कि दोनों की सगाई 3 साल पहले हो चुकी थी. इस बीच युवक अपनी प्रेमिका से मिलने जाया करता था. इसी क्रम में सोमवार को उसकी लाश प्रेमिका के गांव से 5 किलोमीटर दूर जंगल में पड़ा मिला है. परिजन युवक की हत्या की आशंका जता रहे हैं.

युवक को मिलने प्रेमिका ने घर बुलाया था

बताया जा रहा है कि 7 सितंबर को प्रेमिका की मां और बड़ा भाई कहीं अपने रिश्तेदारी में गए थे. घर पर केवल प्रेमिका और उसका छोटा भाई था. इसलिए प्रेमिका ने ही युवक को फोन कर अपने घर बुलाया था. युवक बाइक से रामराई पहुंचा और रात को वहीं रूका. जब सुबह तक नरेश घर नहीं पहुंचा तो युवक के चाचा ने प्रेमिका को फोन लगाकर नरेश के बारे में पूछा. प्रेमिका ने बताया कि नरेश यहां आया था लेकिन अब पता नहीं कहां गया है. उसकी मोटरसाइकिल यहीं रखी हुई है.

युवक के चाचा ने दर्ज कराई गुमशुदगी

युवक के चाचा नंदलाल ने बताया, "नरेश को खोजने के लिए टैक्सी से रामराई गए और नरेश के बारे में पता किया. लेकिन नरेश का कोई सुराग नहीं लगा. जिसके बाद थाने जाकर नरेश की गुमशुदगी दर्ज कराई. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि युवती के छोटे भाई और बुआ के बेटे ने मिलकर नरेश की हत्या कर दी है, जिसके बाद शव को जंगल में फेंक आए हैं."

हत्या या आत्महत्या फिलहाल साफ नहीं

इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया. जिसके बाद शव का मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. तेंदुआ थाना प्रभारी नीतू सिंह "पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा हत्या है या आत्महत्या. यह सब जांच का विषय है."

युवती बार-बार बदल रही बयान

युवक के चाचा नंदलाल के अनुसार नरेश की मंगेतर ने पहले तो उन्हें कोई घटना नहीं बताई. लेकिन जब उन्हें नरेश की हत्या के संबंध में सूचना मिली तो प्रेमिका से पूछताछ की गई. जिसके बाद प्रेमिका कहने लगी कि नरेश उससे जिद कर रहा था कि वह उसके साथ भागकर शादी कर ले. लेकिन जब वह इसके लिए तैयार नहीं हुई तो उसने आत्महत्या कर ली.

हालांकि, बकौल नंदलाल बाद में प्रेमिका ने यह स्वीकार किया कि उसके भाइयों ने नरेश और उसे संदिग्ध हालात में देख लिया था. इसलिए उन्होंने नरेश को मार दिया.