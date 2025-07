ETV Bharat / state

बाढ़ में 30 छोटे बच्चों की स्कूल बस फंसी, रेस्क्यू कर सरपंच के घर मिली शरण - SHIVPURI SCHOOL CHILDREN RESCUE

शिवपुरी में नदी में फंसी स्कूली बस ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 30, 2025 at 11:02 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 11:21 AM IST 2 Min Read

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बारिश आफत बन रही है. जिले की कोलारस तहसील के अंतर्गत पचावली गांव के पास सिंध नदी बढ़ते हुए पानी और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. मंगलवार को बारिश के चलते स्कूल से छुट्टी होकर अपने घर लौट रहे 30 स्कूली बच्चे पचावली के पास फंस गए. वह स्कूल बस में सवार होक घर जा रहे थे. हालांकि बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनकी देखरेख के लिए इलाके के सरपंच को संरक्षण सौंपा गया है. पानी में फंसी बस, डरे बच्चे

लेकिन बच्चों की उम्र छोटी होने की वजह से वह घबराए हुए हैं और 24 घंटे से वह अपने मां-बाप को याद कर रहे हैं. प्रशासन द्वारा मिलिट्री की मदद से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को पानी में उतार कर बच्चों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

