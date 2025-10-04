ETV Bharat / state

पहली बार मां भुवनेश्वरी की डिजिटल आरती, हजारों मोबाइल टॉर्च की रोशनी से जगमगाया पंडाल

शिवपुरी के बदरवास में नवदुर्गा उत्सव के दौरान लिए गए कूपन का ड्रॉ निकाला गया. इसमें 17 लोगों को महंगे गिफ्ट मिले.

shivpuri digital aarti Maa Durga
हजारों मोबाइल टॉर्च की रोशनी से जगमगाया पंडाल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read
शिवपुरी : शिवपुरी जिले के बदरवास में मां भुवनेश्वरी के मंदिर पर नवदुर्गा महोत्सव पूर्ण होने पर अलग ही नजारा दिखा. पंडाल में मौजूद हजारों लोगों ने मोबाइल की टॉर्च से मां की डिजिटल आरती की. इस दौरान आसपास की लाइट को बंद कर दिया गया और भक्तों से कहा गया कि अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लें. इसके बाद मां दुर्गा की आरती की गई.

आरती के बाद लकी ड्रॉ निकाले गए, जिसमें लोगों को लाखों रुपये के पुरस्कार वितरित किए गए. इस दौरान मंदिर की विनायक दरबार समिति द्वारा नवदुर्गा महोत्सव के आयोजन की व्यवस्थाओं को देखते हुए बाहर से कलाकारों को आमंत्रित कर भजन संध्या, रात्रि जागरण सहित पूजा-अर्चना हुई.

बदरवास में पहली बार मां भुवनेश्वरी की डिजिटल आरती (ETV BHARAT)

लकी ड्रॉ में 5 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया

लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए पूरे नौ दिन तक 25 रुपये की पर्ची काटी गई. लकी ड्रॉ में 5 हजार से अधिक लोग शामिल हुए. इस दौरान मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए. कार्यक्रम में अतिथि के रूप में तहसीलदार प्रदीप भार्गव व बदरवास थाना प्रभारी विकास यादव को बुलाया गया. एक छोटी से बच्ची से अतिथियों की मौजूदगी में की ड्रॉ निकलवाया गया. ड्रॉ के दौरान माता के प्रसाद के रूप में 7 इलेक्ट्रिक स्कूटी, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल, टीवी, अलमारी, सोने का पेंडिल सहित कुल 17 उपहार उपहार भाग्यशाली विजेताओं को दिए गए.

shivpuri digital aarti Maa Durga
मां भुवनेश्वरी मंदिर में नवदुर्गा महोत्सव पूर्ण होने पर अलग ही नजारा (ETV BHARAT)

इन विजेताओं को मिले उपहार

पहला इनाम प्लेटिना मोटर साइकिल राज परिहार, दूसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटर श्यामलाल दीगोद, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटर मायूस ओझा, चौथा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटर जगदंबा यादव, पांचवां इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटर रामवीर सिंह, सातवां इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रमोद जैन, आठवां इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटर छोटू आदिवासी, नौवां इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटर महाराज सिंह कुशवाह, पल्सर मोटर साइकिल रणवीर, सोने का पंडिल करण कुशवा, बजाज पंखा और बूफर डॉ. अंकित पोरवाल को दिया गया.

दो इनाम किसी के नाम नहीं, मंदिर को समर्पित

इसके अलावा नीलेश कुशवाह, ऋतिक रघुवंशी, कल्ला सोनी, हिमांशु श्रीवास्तव पुरस्कार पाने वाले भाग्यशाली विजेता रहे. छठवें व दसवें नंबर की पर्ची किसी के पास नहीं मिलने के कारण निरस्त की गईं और इनके इनाम मंदिर में भेंट किए गए.

