मुरैना/शिवपुरी: कलेक्टर के सख्त निर्देश के बाद भी जिले में खाद सोसायटी संचालक की मनमानी और खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं. खाद सोसायटी संचालक न सिर्फ खाद के नाम पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि कलेक्टर के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

मैनेजर पर किसानों को धमकाने का आरोप

ऐसा ही एक मामला बुधवार को अम्बाह कस्बे से सामने आया है. यहां खाद सोसायटी संचालक ऑफिस के अंदर अर्धनग्न हालत में एक किसान को धमकी दे रहा है. जिसका वीडियो भी सामने आया है. सोसायटी संचालक के अमर्यादित व्यवहार पर किसानों ने नाराजगी जाहिर की है. पीड़ित किसान ने आरोप लगाते हुए कहा, "पूरे पांच घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बावजूद खाद दिए बगैर किसानों को बैरंग लौटा दिया गया."

अर्धनग्न हालत में खाद सोसायटी संचालक का वीडियो (ETV Bharat)

खाद की किल्लत से हाहाकार

अम्बाह कस्बे में संचालित सरकारी खाद सोसायटी में विनोद कुमार पांडेय बतौर मैनेजर के रूप में पदस्थ हैं. जानकारी के अनुसार, मंगलवार को आसपास के क्षेत्रों से किसान सोसायटी पर खाद लेने पहुंचे. यहां खाद की किल्लत के चलते हाहाकार मचा हुआ था. इसलिए किसान बुधवार को भीड़-भाड़ से बचने के लिए तड़के सुबह लाइन लगाकर खड़े हो गए थे. जहां लाइन में बुजुर्ग महिला और पुरुष भी लगे हुए थे.

मुरैना में अर्धनग्न हालत में खाद सोसायटी संचालक (ETV Bharat)

अर्धनग्न हालत में सोसयटी पहुंचे मैनेजर

किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि "हमलोग तेज धूप में सोसायटी के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे. मैनेजर सुबह करीब 11 बजे ऑफिस में आये और अर्धनग्न हालत में टेबिल पर पैर रखकर बैठ गये. जिसके काफी देर के बाद करीब 15-20 किसानों को कूपन बांटकर खाद की बोरियां वितारित की. इसके बाद खाद बांटने से मना कर दिया."

वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन

ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, "मैनेजर ने हम लोगों को कहा कि आज खाद नहीं है, इसलिए कल मिलेगी. इससे नाराज होकर एक किसान बातचीत करने के लिए ऑफिस में गया तो मैनेजर ने धमकाते हुए कहा कि मैं आज खाद नहीं बाटूंगा, भले तुम इसकी शिकायत कलेक्टर से ही क्यों न कर दो. इस पूरे घटनाक्रम का चुपके से एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया."

इस पूरे मामले में कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया कि "एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है. जिसकी जांच कराई जा रही है. मामले में दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

खाद की किल्लत से शिवपुरी में किसान परेशान

कोलारस में बाढ़ की त्रासदी से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं. वहीं दूसरी ओर बाढ़ के कारण खराब हुई फसलों को बचाने के लिए यूरिया खाद नहीं मिल रही है. खाद के अभाव में कई किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. ऐसे में किसानों ने जिन फसलों को बड़ी मेहनत से लगाया था, उसी पर अब ट्रैक्टर चला रहे हैं.

शिवपुरी में खाद नहीं मिलने से परेशान किसान खड़ी फसल पर चला दिया ट्रैक्टर (ETV Bharat)

फसल पर ट्रैक्टर चलाने को विवश हैं किसान

खैराई निवासी किसान अभिषेक धाकड़ ने बताया कि "मैंने अपने खेतों में मक्के की फसल लगाई थी. बारिश के बाद फसल में यूरिया खाद की आवश्यकता थी, लेकिन खाद समय से नहीं मिलने के कारण फसल खराब हो गई. जिसके चलते मुझे फसलों पर ट्रैक्टर चलाना पड़ा."

शिवपुरी में खड़ी फसल पर चला दिया ट्रैक्टर (ETV Bharat)

एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि "फसल का सर्वे शुरू हो गया है, सर्वे की रिपोर्ट हमारे पास पहुंच रही है. कुछ जगह यूरिया का इश्यू हो सकता है, उसे हम दिखवा लेंगे. यूरिया भी धीरे-धीरे उपलब्ध हो ही रही है."