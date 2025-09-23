ETV Bharat / state

शिवपुरी में खाद वितरण केंद्रों पर गदर, लाइनों में लगे किसान झगड़े, कपड़े तक फाड़ डाले

शिवपुरी जिले में खाद संकट बढ़ा. कोलारस खाद वितरण केंद्रों पर किसानों के बीच मारपीट. करैरा में भी बवाल.

Shivpuri fertilizer crisis
शिवपुरी के करैरा में किसानों ने प्रदर्शन कर दी चेतावनी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 12:07 PM IST

4 Min Read
शिवपुरी : जिले में प्रशासन भले ही पर्याप्त खाद होने का दावा करे लेकिन हकीकत अलग है. जिले में आ रही खाद की खेप जरूरत के मुताबिक बहुत कम है. किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा. खाद वितरण केंद्रों पर बेतहाशा भीड़ उमड़ती है. आलम ये है कि खाद पहले पाने के लिए अब किसान ही आपस में उलझ रहे हैं. रोजाना की स्थिति यही है. खाद वितरण केंद्रों पर किसानों के बीच मारपीट की घटनाएं बढ़ने लगी हैं. इसी का जीता जागता उदाहरण करैरा के बाद अब कोलारस है. यहां सोमवार को किसान आपस में ही मारपीट करने लगे.

खाद के टोकन वितरण के बाद भी अफरा-तफरी

कोलारस कृषि उपज मंडी स्थित डबल लाक गोदाम में खाद लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे. प्रशासनिक अमले ने डीएपी के वितरण के लिए दो दिन पहले 650 किसानों को टोकन वितरण किए. टोकनधारक किसानों को सोमवार को खाद वितरण किया जाना था. इसी के चलते अलसुबह से किसान खाद गोदाम पर पहुंच कर लाइन में लग गए. चूंकि गोदाम में खाद के कट्टे सिर्फ एक हजार थे, जबकि खाद लेने वाले किसानों की संख्या 650 थी. ऐसे में किसानों को इस बात का तो आभास हो ही चुका था कि जो पहले खाद गोदाम के गेट तक पहुंच जाएगा, वह पहले खाद पाएगा. जो पीछे रह जाएगा, वह खाद से वंचित रह जाएगा.

चांटा मारने के आरोपी तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग (ETV BHARAT)

किसानों ने एक-दूसरे के कपड़े फाड़े

भीड़ में मौजूद हर किसान लाइन में सबसे आगे लगना चाहता था. इसी के चलते किसानों ने आपस में धक्का-मुक्की शुरू कर दी. धक्का-मुक्की में जो किसान लाइन में आगे से पीछे हुए, वह मारपीट पर उतारू हो गए. कई किसानों ने आपस में एक-दूसरे की पिटाई तो की ही, साथ ही कपड़े भी फाड़ दिए. पुलिस मौके पर पहुंची और किसी प्रकार किसानों को शांत किया. इसके बाद भी खाद वितरण केंद्र पर गदर मची रही.

चांटा मारने के आरोपी तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग

दूसरी तरफ, चांटा मारने वाले नायब तहसीलदार को बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया. 19 सितंबर को करैरा में टोकन की लाइन में लगे किसान महेंद्र लोधी को थप्पड़ मारने वाले नायब तहसीलदार विजय त्यागी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर किसानों ने लोधी, लोधा, लोध महासभा के बैनर तले प्रदर्शन किया. किसानों का कहना था कि नायब तहसीलदार ने किसान महेंद्र लोधी को थप्पड़ मारा. लगातार किसानों को खाद के लिए परेशान किया जा रहा है. किसानों ने 25 सितंबर 2025 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है.

किसानों ने ये मांगें उठाईं

किसानों ने मांग की है कि खाद की कालाबाजारी बंद कराई जाए. जहां पर खाद बांटा जा रहा है, वहां पर किसानों के लिए पानी व टेंट की व्यवस्था की जाए. क्षेत्र में बिजली कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अघोषित बिजली काटी जा रही है, इसका भी समाधान किया जाए. किसानों को समय पर बिजली दी जाए एवं अघोषित बिजली कटौती न की जाए. ग्रामीण क्षेत्र में बेसहारा मवेशी फसल का नुकसान कर रहे हैं, उनके लिए सरकारी गौशाला की व्यवस्था की जाए या फिर इनको किसी जंगल में छोड़ा जाए.

चिंता न करें, सभी को मिलेगा खाद

खाद वितऱण संकट को लेकर कोलारस तहसीलदार सचिन भार्गव का कहना है "हमने आज करीब तीन सौ किसानों को एक हजार कट्टे खाद का वितरण कर दिया है. इसके अलावा जो किसान बचे हैं, उन्हें अगली बार रैक आने पर खाद का वितरण किया जाएगा. सभी किसानों को खाद मिलेगा, धैर्य रखने की जरूरत है."

