शिवपुरी में खाद वितरण केंद्रों पर गदर, लाइनों में लगे किसान झगड़े, कपड़े तक फाड़ डाले

शिवपुरी के करैरा में किसानों ने प्रदर्शन कर दी चेतावनी ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 23, 2025 at 12:07 PM IST 4 Min Read