मध्य प्रदेश के शिवपुरी में काले खाद का जादू, 1300 की DAP 1700 की हुई - SHIVPURI FERTILIZER BLACK MARKETING

शिवपुरी में खाद दुकान पर छापा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 28, 2025 at 11:23 AM IST | Updated : June 28, 2025 at 11:29 AM IST 3 Min Read

शिवपुरी: प्रशासन की सख्ती के बावजूद जिले में खाद की कालाबाजारी जारी है. राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार की देर शाम पोहरी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. संयुक्त टीम ने दिव्या कृषि सेवा केंद्र पहुंचकर के गोदाम की जांच की. टीम को गोदाम में रखी खाद और कागजातों में गड़बड़ी नजर आई. उन्होंने कृषि सेवा केंद्र में रखे रिकॉर्ड के चेक किया तो खाद की कालाबजारी सामने आई. गोदाम को सील कर नोटिस जारी किया गया है. खाद दुकान पर टीम ने मारा छापा दरअसल, पोहरी एसडीएम के निर्देश पर खाद की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने के लिए लगातार दुकानों एवं गोदामों का निरीक्षण किया जा रहा है. इसके तहत शुक्रवार को टीम ने पोहरी में मेसर्स दिव्या कृषि सेवा केंद्र के गोदाम पर निरीक्षण करने पहुंची थी. इस टीम में तहसीलदार निशा भारद्वाज और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. टीम ने जब यहां स्टॉक रजिस्टर मांगा तो वह दुकानदार प्रस्तुत नहीं कर पाए.

1350 रुपए की डीएपी खाद 1750 रुपये में बेच पर गोदाम सील (ETV Bharat) डीएपी खाद की कालाबाजारी उजागर वहीं, पीओएस मशीन में डीएपी का स्टाक 5.3 टन था, जबकि मौके पर 148 बोरी प्रति 50 किग्रा की पाई गईं. ये कुल 7.4 टन खाद था. जब 26 जून की बिक्री रिकॉर्ड देखी गई तो मालूम चला कि 19 बोरी यानी 0.95 टन डीएपी खाद बेची गई है. यह बिल बुक के अनुसार 1750 रुपये प्रति बोरी अधिक दर से बेची गई थी. जब गुरुवार की बिल बुक चेक की गई, तो उसमें 5 लोगों को डीएपी खाद बेचना पाया गया, लेकिन शासन द्वारा निर्धारित मूल्य 1350 रुपये के हिसाब से बेची गई थी. शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने पर गोदाम को सील कर दिया गया है. खाद के गोदाम को टीम ने किया सील (ETV Bharat) नहीं मिला रिकार्ड, नोटिस जारी जांच दल ने जब दुकान संचालक अमन वर्मा को मौके पर तलब किया, तो दुकानदार ने बिल बुक प्रस्तुत की. जिसके मुताबिक 13 मई 2025 से अब तक 776 डीएपी की बोरी बेचना पाया गया. यह करीब 12 लाख रुपये में बेची गई थी. बड़ी मात्रा में खाद बेचने के मामले में दुकानदार को नोटिस जारी किया गया है. यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उर्वरक (नियंत्रक) आदेश 1985 के तहत एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंर्तगत कार्रवाई की जाएगी. कोलारस में खाद की कालाबाजारी, POS मशीन में नहीं मिला रिकार्ड, दुकान सील

DAP नहीं मिलेगी, सुन भड़के शिवपुरी के किसान, चक्का जामकर काटा बवाल टीम ने खाद के गोडाउन को किया सील इस मामले में पोहरी एसडीएम मोतीलाल अहिरवार ने बताया," पोहरी तहसील क्षेत्र के किसानों द्वारा लंबे समय से खाद की कालाबाजी की शिकायतें मिल रही थी. किसानों का आरोप था कि शासन द्वारा निर्धारित 1350 रुपए की डीएपी खाद की बोरी को 1750 रुपए में मेसर्स दिव्या कृषि सेवा केंद्र द्वारा बेची जा रही है. इन शिकयतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. जांच के दौरान खाद के स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर गोदाम को सील कर दिया गया है."

Last Updated : June 28, 2025 at 11:29 AM IST