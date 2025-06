ETV Bharat / state

शिवपुरी में बहन की मौत का खौफनाक बदला! बाप बेटे की हत्या कर कुएं में फेंका - SHIVPURI DOUBLE MURDER

शिवपुरी में पिता-पुत्र की निर्मम हत्या, शव कुएं में फेंके ( ETV BHARAT )

June 30, 2025

शिवपुरी : शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र के तहत पड़ने वाले कछौआ गांव के पिता-पुत्र के हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है. पिता-पुत्र दूसरे गांव में अपनी जमीन व घर देखने पहुंचे थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छानबीन की तो तीसरे दिन जंगल स्थित कुएं से दोनों के शव बरामद हुए. जांच में खुलासा हुआ कि रिश्तेदारों ने ही हत्या की है. गांव से अचानक लापता हो गए थे पिता-पुत्र मामले के अनुसार पिछोर थाने के ग्राम कछौआ निवासी पिता-पुत्र हरगोविंद लोधी (50 साल) और पुष्पेंद्र लोधी (24 साल) 27 जून की शाम 4 बजे घर से राजपुर गांव के लिए निकले. वे राजपुर गांव में खेती की जमीन और पुराना घर देखने गए थे. वापस नहीं लौटने पर दूसरे दिन 28 जून को परिजन पिछोर थाने पहुंचे. गुमशुदगी दर्ज कराई. जांच और तलाशी करने पर पुलिस ने राजपुर गांव में खून से सनी चप्पलें, हरगोविंद की तौलिया, पुष्पेंद्र का टूटा मोबाइल पड़ा बरामद किया. पिछोर थाना प्रभारी जितेंद्र मावई (ETV BHARAT) 6 रिश्तेदारों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज

