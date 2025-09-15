ETV Bharat / state

शिवपुरी जिला अस्पताल की चौखट पर महिला की डिलीवरी, दौड़ते रहे परिजन झांकने तक नहीं आया कोई

शिवपुरी जिला अस्पताल के गेट पर हुई महिला की डिलीवरी, लेबर रूम में भर्ती कराने को आधे घंटे तक अस्पताल के चक्कर काटते रहे परिजन.

SHIVPURI HOSPITAL GATE DELIVERY
अस्पताल के गेट पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 11:31 AM IST

3 Min Read
शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक बार फिर बदइंतजामी और लापरवाही की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है. प्रसव पीड़ा से जूझती महिला सुरक्षित डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल तो पहुंची, लेकिन उसकी डिलीवरी अस्पताल के अंदर होने के बजाय हॉस्पिटल के मेन गेट पर ही हो गई. परिजन और अन्य ग्रामीण महिलाएं कंबल और चादर की आड़ में महिला की डिलीवरी कराते नजर आए. इस तरह के मामले सरकारी स्वास्थ्य महकमों की सक्रियता और उनकी मानवीय संवेदना पर गहरे सवालिया निशान लगाते हैं.

तेज प्रसव पीड़ा के बीच अस्पताल पहुंची थी महिला

भौंती थाना क्षेत्र के दुल्हई गांव की रहने वाली गर्भवती आदिवासी महिला को परिजन ने सिरसौद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था. जहां से गंभीर स्थिति में डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. परिजन ने बताया कि जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, महिला को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी. वे तत्काल स्ट्रेचर और मेडिकल स्टाफ की मांग करते रहे, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया और लापरवाही में इतना समय बीत गया कि महिला ने अस्पताल के मेन गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया. साथ गई महिलाओं ने चादर की आड़ में महिला की डिलीवरी कराई.

आधे घंटे तक मदद के लिए भटकता रहा परिवार (ETV Bharat)

परिजन और वहां मौजूद लोगों ने कराया प्रसव

प्रसूता के परिजन का कहना है कि यहां पहुंचने के बाद "गायनिक वार्ड में भर्ती कराने के लिए अस्पताल में इधर-उधर दौड़ रहे थे, लेकिन किसी ने भी हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया." उनका कहना है कि "भगवान की कृपा रही कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, वरना अस्पताल की लापरवाही के कारण कोई भी अनहोनी हो सकती थी. डिलीवरी के समय न तो कई डॉक्टर बाहर आया और न ही कोई नर्स वहां मौजूद थी. हमने मिलकर सुरक्षित प्रसव कराया."

आधे घंटे तक मदद के लिए भटकता रहा परिवार

प्रसूता के साथ अस्पताल आए जीतपाल ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, "हम करीब 30 मिनट तक अस्पताल स्टाफ से मदद मांगने के लिए चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने हमारी बात का ध्यान नहीं दिया. यहां बहुत लापरवाही चल रही है."

वहीं इस मामले को लेकर शिवपुरी जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर बी एल यादव का कहना है कि "बच्चे का जन्म एंबुलेंस में ही हो गया था. जैसे ही एंबुलेंस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची तत्काल उसका उपचार शुरू किया गया. अब जच्चा और बच्चा दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और सुरक्षित हैं."

