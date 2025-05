ETV Bharat / state

शिवपुरी के तालाब में हजारों मछलियों की रहस्यमई मौत, लगातार घूम रही है शक की सुई - SHIVPURI THOUSANDS OF FISH DIED

शिवपुरी के तालाब में हजारों मछलियों की मौत ( Getty Image )

Published : May 29, 2025 at 8:24 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 8:32 PM IST

शिवपुरी: करैरा तहसील में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां दिनारा कस्बे के प्रमुख तालाब में रहस्यमय परिस्थितियों में हजारों मछलियां मरी पाई गईं. इतनी बड़ी संख्या में मछलियों की मौत से आसपास के लोग हैरान-परेशान हैं. उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया की तालाब की सारी मछलियों ने दम तोड़ दिया. तालाब से दुर्गंध इतनी तेज आ रही है कि उसके पास से गुजरना भी मुश्किल हो गया है. लोग जानवरों को तालाब में पानी नहीं पीने देने रहे हैं. किसी के द्वारा तालाब में जहरीला पदार्थ मिलाने की आशंका

इतनी बड़ी संख्या में एक साथ मछलियों की जान जाने के बाद स्थानीय लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं. ज्यादातर लोगों का मानना है कि किसी ने तालाब में जहरीला पदार्थ डाल दिया है, जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना सामने आई है. हालांकि अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है कि मछलियों की मौत का असली कारण क्या है. गौरतलब है कि दिनारा का यह तालाब लगभग 20 हजार की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराता है. ऐसे में पानी में जहर की आशंका से लोगों में भय और चिंता का माहौल है. किसी के द्वारा तालाब में जहरीला पदार्थ मिलाने की आशंका (ETV Bharat) तालाब के ठेके को लेकर हो चुका है विवाद तालाब में मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन के लिए एक समिति को ठेका दिया गया था. स्थानीय लोगों के अनुसार इस ठेके को लेकर पहले विवाद हो चुका है. जिससे मामले को लेकर संदेह और गहरा गया है. जब इस संबंध में मत्स्य अधिकारी मनोज अग्रवाल से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है. वे शीघ्र ही एक टीम भेजकर मामले की जांच करवाएंगे. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पानी की जांच कराई जाए और यदि इसमें किसी प्रकार का विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. 700 एकड़ में पैदा होती हैं 42 करोड़ मछलियां, एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश में

