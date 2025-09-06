ETV Bharat / state

ड्रग्स तस्करी नेपाल टू राजस्थान, शिवपुरी में कार में चरस की खेप जब्त, कीमत 6 करोड़

शिवपुरी में कोटा-झांसी फोरलेन हाईवे पर पुलिस ने शक के आधार कार रोकी. तलाशी ली तो 30 किलो चरस मिली. आरोपी के नेताओं से संबंध.

Shivpuri 6 crores charas seize
शिवपुरी में कार में चरस की खेप, कीमत 6 करोड़ (ETV BHARAT)
शिवपुरी : पुलिस की इतनी सख्ती के बाद भी ड्रग्स तस्करी नहीं रुक पा रही है. तस्कर नेपाल से भारत में प्रवेश कर ड्रग्स तस्करी कई राज्यों में करते हैं. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में तस्कर ड्रग्स की बड़ी खेप खपा रहे हैं. इसी क्रम में शिवपुरी जिले की देहात थाना पुलिस ने फोरलेन हाईवे पर ग्राम मझेरा के पास से एक तस्कर को कार से दबोचा. कार में 6 करोड़ रुपये की चरस बरामद की गई.

कोटा-झांसी फोरलेन हाईवे पर पकड़ा

तस्कर चरस को नेपाल से मंगवा कर राजस्थान सप्लाई करने के लिए जा रहा था. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है. मामले के अनुसार देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मावई को गुरुवार शाम 5 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि झांसी की तरफ से एक कार में तस्कर चरस लेकर शिवपुरी की तरफ आ रहा है. थाना प्रभारी जितेंद्र मावई ने कोटा-झांसी फोरलेन हाईवे पर गश्त शुरू की. पुलिस को ग्राम मझेरा के पास एक नई कार दिखाई दी.

शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ (ETV BHARAT)

चरस की खेप लेकर कार से राजस्थान जा रहा था

जब पुलिस ने कार को रुकवा कर तलाशी ली तो उसमें दो बैगों में 60 पैकेट में 30 किलो 295 ग्राम चरस बरामद हुई. कार चालक की पहचान कोलारस के खालसा होटल के संचालक संदीप पुत्र हरवंश सिंह (उम्र 38) के रूप में की गई. जब्त की गई चरस की कीमत 06 करोड़ रुपये बताई गई है. तस्कर ने पूछताछ में बताया "ये चरस नेपाल से उत्तर प्रदेश के रास्ते मध्य प्रदेश तक पहुंची." संदीप के अनुसार "वह इस चरस को लेकर सप्लाई करने के लिए राजस्थान जा रहा था."

Shivpuri 6 crores charas seize
आगर मालवा में 253 किलो गांजा जब्त , 2 आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होता था तस्कर

तस्करी के आरोपी के कई राजनीतिक दलों से करीबी है. उनके साथ आरोपी के फोटो भी हैं. बताया जाता है कि नेताओं के साथ तस्करी का आरोपी जमीन आदि का कारोबार भी करता है. राजनीतिक कार्यक्रमों में भी आरोपी को कई बार देखा गया है.

आरोपी संदीप सिंह ने पुलिस को बताया "उसे चरस की यह सप्लाई लखनऊ निवासी मोहन ठाकुर द्वारा की जाती थी. वह ट्रक लेकर कोलारस में टमाटर खरीदने के लिए आता था. वह टमाटर खरीद कर सप्लाई करने के लिए नेपाल ले जाता था. वहां से चरस लेकर आता था और यूपी के साथ ही मध्य प्रदेश में सप्लाई करता था."

Shivpuri 6 crores charas seize
शिवपुरी में 30 किलो चरस जब्त (ETV BHARAT)

नशे के कारोबार से बनाई करोड़ों की संपत्ति

आरोपी संदीप ने बताया "मोहन ठाकुर कई बार उसके होटल पर खाना खाने के लिए रुका. इसी दौरान उसकी पहचान हुई और वह तस्करी के काम में लग गया. अब पुलिस मोहन ठाकुर सहित अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपित को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए उसका रिमांड मांगा जाएगा."

बता दें कि आरोपी संदीप पहले भी अफीम के साथ गिरफ्तार हो चुका है. वह कुछ दिन पहले ही गुना जेल से छूटकर आया था. पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने बताया "जानकारी मिली है कि आरोपी ने नशे के अवैध कारोबार से करोड़ों रुपये की संपत्ति खरीदी है. हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं और इस संपत्ति के संबंध में भी उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

Shivpuri 6 crores charas seize
तस्करी का आरोपी संदीप सिंह (ETV BHARAT)

आगर मालवा में 253 किलो गांजा जब्त

दूसरी तरफ, आगर-मालवा जिले में मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 253 किलो गांजा जब्त किया है. थाना बड़ौद पुलिस ने एक ट्रक से गांजा पकड़ा. मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. इसकी कुल कीमत करीब पौने दो करोड़ आंकी गई है. पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया सूचना मिली थी कि ट्रक में भारी मात्रा में गांजा भरकर ले जाया जा रहा है. टीम ने नाकाबंदी कर वाहन को रोका."

तलाशी लेने पर ट्रक से 50 पैकेट और एक थैली में भरा कुल 253 किलो गांजा बरामद हुआ. इस मामले में पुलिस ने सुरेश सिंह सौंधिया पिता गुमान सिंह सौंधिया निवासी मालाखेड़ा ताल जिला रतलाम तथा बद्रीलाल ओढ़ पिता मांगीलाल ओढ़ निवासी ग्राम बोरखेड़ी थाना गरोठ जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया है.

