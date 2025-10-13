ETV Bharat / state

शिवपुरी में कांग्रेस की किसान न्याया यात्रा, जीतू पटवारी ने की ज्योतिरादित्य सिंधिया की मिमिक्री

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा "ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह शायरी कहते हुए सरकार गिराकर कांग्रेस छोड़ी थी कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है. आपने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, अतिथि विद्वानों को न्याय नहीं मिला तो सड़क पर आ जाऊंगा. क्या अतिथि विद्वानों को न्याय मिल गया. भाजपा की सरकार किसानों का कर्ज खा गई, आप चुप क्यों हैं?"

शिवपुरी : शिवपुरी में कांग्रेस ने रविवार को किसान न्याय यात्रा निकाली. इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने गुना बायपास से रोड शो चालू किया और गांधी पार्क पहुंचे. यहां उन्होंने जनसमुदाय को संबोधित किया. जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर लिया.

जीतू पटवारी ने कहा "सिंधिया जी आप तो जनसेवा के लिए बीजेपी में गए थे, यही कहा था न कि मुझे पद की लालसा नहीं है. मैं तो सिर्फ जनसेवा करना चाहता हूं. अब मंत्री पद लेकर कौन सी जनसेवा कर दी. 3 महीने में 3 दिन अपने क्षेत्र में आते हो." जीतू पटवारी ने शिवपुरी, अशोकनगर, गुना जिले की जनता से कहा "आप 50 साल से सिर्फ सिंधिया परिवार का सांसद चुन रहे हो, लेकिन इसके बावजूद यहां न तो अच्छे हास्पिटल हैं और न अच्छे स्कूल. बच्चों में कुपोषण है. कोई उद्योग-धंधे नहीं हैं."

सिंधिया से संविधान को लेकर किया सवाल

पटवारी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा "आपके यहां बेरोजगारी है तो इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जिम्मेदार हैं. सिंधिया जी आपको स्पष्ट करना होगा कि आप बाबा साहब के संविधान को मानते हो या नहीं. आरएसएस के लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं, उनको मानते हो तो स्पष्ट करो? अगर सिंधिया बाबा साहब के संविधान के साथ नहीं हैं तो बाबा साहब को मानने वाले सिंधिया जी के साथ क्यों हैं."

शिवपुरी में न्याय यात्रा के बाद मंच पर कांग्रेस नेता (ETV BHARAT)

मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को कर्ज में धकेला

जीतू पटवारी ने कहा "मध्य प्रदेश में न शिक्षा की व्यवस्था है और न स्वास्थ्य की. सरकार पर माफियाओं का कब्जा है. छिंदवाड़ा में दो-दो साल के बच्चों की मौत हो जाती है. मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद तमिलनाडु में दवा बैन हो जाती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री असम की यात्रा कर रहे होते हैं. मां कामाख्या की पूजा कर रहे होते हैं, ताकि कोई उन्हें पद से न हटा दे. प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था चरमराई गई है, प्रदेश कर्जे में है."

जीतू पटवारी ने कहा "मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को बीजेपी सरकार ने 7 हजार रुपये के कर्जे में डाल दिया है और आप पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं. आपकी राजनैतिक फिजूलखर्ची खत्म नहीं हो रही है."