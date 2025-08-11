ETV Bharat / state

25 हजार में कैसे होगा? SDM, CEO, DPO को देना होता है, आंगनवाड़ी भर्ती में खुली डिमांड - SHIVPURI CDPO DEMANDING BRIBE

शिवपुरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला, पैसों के लेन-देन की बात करते हुए पोहरी सीडीपीओ नीलम पटेरिया का वीडियो.

SHIVPURI CDPO DEMANDING BRIBE
शिवपुरी में आंगनवाड़ी भर्ती में लेनदेन का मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 3:25 PM IST

4 Min Read

शिवपुरी: मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती चल रही है. रिक्तियों पर तमाम योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो जुगाड़ के माध्यम से नौकरी लेने का प्रयास कर रहे हैं. इसके लिए वो अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं. प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला शिवपुरी से आया है. जहां पोहरी की सीडीपीओ नीलम पटेरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो इन पदों पर नियुक्ति के लिए पैसों की लेन-देन की बात करती दिख रही हैं.

स्टिंग वीडियो से मामले का हुआ खुलासा

इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक पोहरी की महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति सुषमा धाकड़ के पति अंगद सिंह धाकड़ सीडीपीओ (चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर) नीलम पटेरिया के घर पर गए थे. वहां अंगद सिंह सीडीपीओ नीलम से लिस्ट बताने के संबंध में बात करते सुनाई दे रहे हैं, जिस पर सीडीपीओ यह कह रही हैं कि "सूची एमपी ऑनलाइन पोर्टल से जारी होनी है, सूची मेरे पास नहीं है. सूची जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगी." इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की भर्ती में रिश्वत के लेनदेन की बात होती है.

'25 हजार में कैसे होगा?'

वीडियो में आगे अंगद सिंह कहते हैं कि "10, 20, 25 हजार रुपये में हो जाएगा? इस पर नीलम पटेरिया कहती हैं कि 25 हजार में कैसे होगा? एसडीएम को देना है, तुम्हारा देखना है. सीईओ से साइन करवाना है तो उन्हें लिफाफा देना होगा. किसी से 134 साइन करवा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा.

वहां से फाइनल होकर आर्डर निकलना नहीं है. आर्डर निकलना है जिले से तो वहां जिले वाले बैठे हैं, सबसे बड़ी परेशानी यहीं है." इसके अलावा बातचीत के दौरान सीडीपीओ आपत्ति लगने की स्थिति में वहां पर अधिकारियों द्वारा 50 हजार रुपये मांगे जाने की बात कहती हुई भी सुनाई दे रही हैं.

'भाभी का चुनाव है इसलिए मैं ये कर रही हूं'

सीडीपीओ नीलम पटेरिया अंगद सिंह धाकड़ को नसीहत देती हुई भी दिख रही हैं कि "तुम ये पहली बार कर रहे हो, लगने के बाद तुम्हें कोई सूंघने भी नहीं आएगा. मैं तो इसलिए कर रही हूं कि भाभी का चुनाव है, उनके क्षेत्र की हो जाएंगी तो उनका दबदबा बना रहेगा. अगली बार वह जनपद अध्यक्ष बन जाएंगी तो उनके कार्यकाल में आराम से नौकरी कर लेंगे." वीडियो में सीडीपीओ यह भी कह रहीं है कि "किसी से वादा नहीं करना."

नीलम पटेरिया से पोहरी सीडीपीओ का चार्ज छीना गया

शिकायत और वीडियो के आधार पर कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने सीडीपीओ नीलम पटेरिया से पोहरी सीडीपीओ का चार्ज छीन लिया है. नीलम पटेरिया के ऊपर लगे आरोपों की जांच प्रभावित न हो इसलिए नीलम का ट्रांसफर कर दिया गया है. यह जिम्मेदारी अब परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना शिवपुरी (ग्रामीण) के अमित यादव को सौंपा दी गई है.

'मैंने पैसे की मांग नहीं की थी, वीडियो ऐडिटेड है'

इस संबंध में सीडीपीओ नीलम पटेरिया का कहना है कि "सभापति का पति करीब 25 दिन पहले अपने बेटे के साथ बिन बुलाए मेरे घर आया था और साथ में 50 लोगों की लिस्ट भी लाया था. वो मुझ पर अपने लोगों के सिलेक्शन का दबाव बना रहा था. मैंने बताया कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है. मैं उसे वही प्रक्रिया समझा रही थी. मैंने कहीं भी पैसे के लेनदेन की कोई बात नहीं की है. पैसे वाली बात वीडियो में एडिट करके जोड़ी गई है.

वह मुझे 15 दिन से ब्लैकमेल कर अनुचित मांग कर रहा था. उसने मेरी इजाजत के बिना मेरा वीडियो बनाया और मुझे ब्लैकमेल किया. उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराऊंगी." बता दें कि पिछले दिनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती में भ्रष्टाचार के मामले में नरवर में सुपरवाइजर अनीता श्रीवास्तव को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. आरोप है कि अनीता ने अभ्यर्थी के भाई से कहा था कि यह पैसा कलेक्टर और मंत्री तक पहुंचता है.

शिवपुरी: मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती चल रही है. रिक्तियों पर तमाम योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो जुगाड़ के माध्यम से नौकरी लेने का प्रयास कर रहे हैं. इसके लिए वो अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं. प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला शिवपुरी से आया है. जहां पोहरी की सीडीपीओ नीलम पटेरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो इन पदों पर नियुक्ति के लिए पैसों की लेन-देन की बात करती दिख रही हैं.

स्टिंग वीडियो से मामले का हुआ खुलासा

इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक पोहरी की महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति सुषमा धाकड़ के पति अंगद सिंह धाकड़ सीडीपीओ (चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर) नीलम पटेरिया के घर पर गए थे. वहां अंगद सिंह सीडीपीओ नीलम से लिस्ट बताने के संबंध में बात करते सुनाई दे रहे हैं, जिस पर सीडीपीओ यह कह रही हैं कि "सूची एमपी ऑनलाइन पोर्टल से जारी होनी है, सूची मेरे पास नहीं है. सूची जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगी." इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की भर्ती में रिश्वत के लेनदेन की बात होती है.

'25 हजार में कैसे होगा?'

वीडियो में आगे अंगद सिंह कहते हैं कि "10, 20, 25 हजार रुपये में हो जाएगा? इस पर नीलम पटेरिया कहती हैं कि 25 हजार में कैसे होगा? एसडीएम को देना है, तुम्हारा देखना है. सीईओ से साइन करवाना है तो उन्हें लिफाफा देना होगा. किसी से 134 साइन करवा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा.

वहां से फाइनल होकर आर्डर निकलना नहीं है. आर्डर निकलना है जिले से तो वहां जिले वाले बैठे हैं, सबसे बड़ी परेशानी यहीं है." इसके अलावा बातचीत के दौरान सीडीपीओ आपत्ति लगने की स्थिति में वहां पर अधिकारियों द्वारा 50 हजार रुपये मांगे जाने की बात कहती हुई भी सुनाई दे रही हैं.

'भाभी का चुनाव है इसलिए मैं ये कर रही हूं'

सीडीपीओ नीलम पटेरिया अंगद सिंह धाकड़ को नसीहत देती हुई भी दिख रही हैं कि "तुम ये पहली बार कर रहे हो, लगने के बाद तुम्हें कोई सूंघने भी नहीं आएगा. मैं तो इसलिए कर रही हूं कि भाभी का चुनाव है, उनके क्षेत्र की हो जाएंगी तो उनका दबदबा बना रहेगा. अगली बार वह जनपद अध्यक्ष बन जाएंगी तो उनके कार्यकाल में आराम से नौकरी कर लेंगे." वीडियो में सीडीपीओ यह भी कह रहीं है कि "किसी से वादा नहीं करना."

नीलम पटेरिया से पोहरी सीडीपीओ का चार्ज छीना गया

शिकायत और वीडियो के आधार पर कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने सीडीपीओ नीलम पटेरिया से पोहरी सीडीपीओ का चार्ज छीन लिया है. नीलम पटेरिया के ऊपर लगे आरोपों की जांच प्रभावित न हो इसलिए नीलम का ट्रांसफर कर दिया गया है. यह जिम्मेदारी अब परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना शिवपुरी (ग्रामीण) के अमित यादव को सौंपा दी गई है.

'मैंने पैसे की मांग नहीं की थी, वीडियो ऐडिटेड है'

इस संबंध में सीडीपीओ नीलम पटेरिया का कहना है कि "सभापति का पति करीब 25 दिन पहले अपने बेटे के साथ बिन बुलाए मेरे घर आया था और साथ में 50 लोगों की लिस्ट भी लाया था. वो मुझ पर अपने लोगों के सिलेक्शन का दबाव बना रहा था. मैंने बताया कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है. मैं उसे वही प्रक्रिया समझा रही थी. मैंने कहीं भी पैसे के लेनदेन की कोई बात नहीं की है. पैसे वाली बात वीडियो में एडिट करके जोड़ी गई है.

वह मुझे 15 दिन से ब्लैकमेल कर अनुचित मांग कर रहा था. उसने मेरी इजाजत के बिना मेरा वीडियो बनाया और मुझे ब्लैकमेल किया. उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराऊंगी." बता दें कि पिछले दिनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती में भ्रष्टाचार के मामले में नरवर में सुपरवाइजर अनीता श्रीवास्तव को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. आरोप है कि अनीता ने अभ्यर्थी के भाई से कहा था कि यह पैसा कलेक्टर और मंत्री तक पहुंचता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIVPURI POHRI CDPO VIRAL VIDEOMP ANGANWADI BHARTI CORRUPTIONSHIVPURI NEWSANGANWADI RECRUITMENT CORRUPTIONSHIVPURI CDPO DEMANDING BRIBE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

25 हजार में कैसे होगा? SDM, CEO, DPO को देना होता है, आंगनवाड़ी भर्ती में खुली डिमांड

रतलाम में पानी के विवाद ने उजाड़ा परिवार, पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

चुनाव आयोग पर दिग्विजय सिंह का तीखा प्रहार, मध्य प्रदेश में भी 50 लाख फर्जी वोटर

मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न, पांढुर्ना के बुजुर्ग की कोविड से मौत, परिजन को नहीं मिला शव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.