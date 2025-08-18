ETV Bharat / state

हादसे ने तोड़ा फर्जी इश्क का तिलिस्म, महिला सड़क पर तड़पती रही, प्रेमी छोड़कर भागा - SHIVPURI LOVER RUN AWAY GIRLFRIEND

शिवपुरी में प्रेमी के संग भाग रही महिला हुई दुर्घटना का शिकार, घायल अवस्था में प्रेमिका को सड़क पर छोड़ दुम दबाकर भागा युवक.

प्रेमिका को सड़क पर छोड़ दुम दबाकर भागा युवक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 10:32 AM IST

शिवपुरी: सिरसौद थाना क्षेत्र से अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक महिला अपने दो बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ भागते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे में महिला और उसकी मासूम बेटी घायल हो गए. जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन चौकाने वाली बात यह है कि महिला जिस प्रेमी के साथ भागी थी. वह प्रेमी उसे घायल अवस्था में छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ. तब जाकर महिला की आंखें खुली और उसके सिर से प्रेम का भूत उतरा.

प्रेमी संग भाग रही महिला का हुआ एक्सीडेंट

दरअसल, पूरा मामला यह था कि महिला अपने प्रेमी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग रही थी. वह अपने दोनों बच्चों को भी साथ ले गई थी. इसी बीच बेकाबू बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी, जिसमें महिला और उसकी बेटी चोटिल हो गई. वहीं प्रेमी उन्हें घटनास्थल पर घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया. महिला को सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा देख वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. इनमें से ही किसी ने इस घटना के बारे में पति को जानकारी दी और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. घटना की सूचना मिलते ही पति और परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां महिला और बच्ची का इलाज किया गया है.

प्रेमिका को सड़क पर छोड़कर भाग प्रेमी

महिला के पति ने बताया, "उसकी शादी को करीब 8 साल हो चुके हैं. उनके दो बच्चे भी हैं. उनके बीच कुछ समय से आपसी बातों को लेकर मनमुटाव चल रहा था. इसी बीच महिला बुआ की लड़की के बेटे के संपर्क में आ गई और दोनों की मोबाइल पर बातचीत होने लगी." पति का कहना है कि महिला शनिवार की दोपहर को दोनों बच्चों को शौच कराने की बात कहकर घर से बाहर निकली थी. इसके बाद वह वापस नहीं लौटी. वहीं प्रेमी बाइक लेकर पहले से महिला का इंतजार कर रहा था. इसके बाद बाइक पर सवार होकर भाग गई."

इलाके में जमकर उड़ रहा मखौल

वहीं, हादसे के बाद प्रेमी मौके से बाइक लेकर भाग निकला. अपनी प्रेमिका को घायल अवस्था में मरने के लिए सड़क पर छोड़ गया. इस घटना के बारे में जिसने भी सुना हंस-हंसकर लोटपोट हो रहा है. इलाके में यह प्रेमी कहानी चर्चा का विषय बी हुई है. महिला का जमकर मखौल उड़ रहा है. वहीं महिला भी अपने पति से अपनी गलती के लिए माफी मांगती नजर आ रही है. फिलहाल, दोनों के बीच राजीनामा हो गया है. युवक अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार है. इस मामले की पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है.

