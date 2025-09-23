ETV Bharat / state

बच्चा दोस्तों को सिक्के से दिखा रहा था जादू, गायब करने को दौरान गले में अटका

शिवपुरी में बच्चे ने खेल-खेल में निगला 5 रुपए का सिक्का, दोस्तों को सिक्का गायब करने का दिखा रहा था जादू. डॉक्टरों के फूले हाथ-पैर

SHIVPURI BOY SWALLOWD COIN
डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर निकाला सिक्का (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 11:23 AM IST

शिवपुरी: जाफरपुर गांव में एक बच्चे को जादू का खेल दिखाना भारी पड़ गया. 8 साल का बच्चा दूसरे छोटे बच्चों को सिक्का गायब करके दिखने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान उसने सिक्के को मुंह में डाला और गलती से सिक्का बच्चे के गले में जाकर फंस गया. बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो परिजन को होश उड़ गए. वे आनन-फानन में बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सिक्का निकालने के प्रयास किया, लेकिन असफल रहे. फिलहाल, डॉक्टर ने बच्चे को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है.

खेल-खेल में बच्चे ने निगला सिक्का

ग्राम जाफरपुर में रहने वाले 8 वर्षीय रोहित जाटव पुत्र प्रेम सिंह जाटव ने सोमवार को खेल-खेल में 5 का सिक्का निगल लिया था. जिसकी वजह से उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी. बच्चे की मां रामा जाटव ने बताया, "बेटा रोहित सोमवार को स्कूल से घर आया. इसके बाद वो घर के बाहर दूसरे बच्चों संग खेलने लगा. इन बच्चों में से किसी के पास सिक्का था."

जादू के चक्कर बच्चे की जान जाते-जाते बची (ETV Bharat)

जीएमसी हॉस्पिटल किया गया रेफर

"इसी सिक्के को गायब करने का खेल दिखाने की कोशिश में बच्चे ने मुंह में सिक्का डाल लिया. खेल-खेल में सिक्का गटक गया और गले में फंस गया. बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी. जैसे ही इसकी जानकारी परिजन को लगी. परिजन बच्चे को लेकर जिला अस्पताल शिवपुरी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने देखा तो सिक्का गले के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने तत्काल बच्चे को जीएमसी हॉस्पिटल रेफर कर दिया. वहां डॉक्टर मेघा प्रभाकर, एसआर डॉक्टर मीनाक्षी गर्ग, एनएसथीसिया डॉक्टर संजीव ने ओटी में एंडोस्कोप की मदद से आहार नली तथा सांस नली के मध्य फंसे 5 रुपए के सिक्के को पतली चिमटी का सहारा लेकर सफलतापूर्वक निकाला."

Coin stuck Child Throat
गले में फंसा सिक्का (ETV Bharat)

बच्चे को बेहोश कर निकाला सिक्का

ईएनटी रोग विशेषज्ञ डॉ. मेघा प्रभाकर ने बताया कि "बच्चा जब हमारे हॉस्पिटल आया था, तब उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी. इसकी सूचना हमने अपने कॉलेज अधिष्ठाता डॉक्टर डी.परमहंस, अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष चौऋषि को दी. अधिष्ठाता के निर्देशन में तत्काल हमारी डॉक्टरों की टीम ने बच्चे का ऑपरेशन करने का निर्णय लिया. इसके बाद बच्चे को बेहोश किया, फिर बड़ी सावधानी पूर्वक पतली चिमटी का सहारा लेकर सिक्के को बाहर निकाला गया. सिक्के बाहर निकलने के बाद बच्चा अब स्वस्थ है."

