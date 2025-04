ETV Bharat / state

पिछोर बनेगा जिला! 500 किमी पैदल चल दिल्ली जाएंगे प्रीतम लोधी - MLA PRITAM SINGH LODHI PADYATRA

बलिदान दिवस पर प्रीतम सिंह लोधी का शक्ति प्रदर्शन ( X Image @Pritam lodhi )

Published : April 24, 2025 at 7:37 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 7:52 AM IST

शिवपुरी: जिला मुख्यालय पर पिछोर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आए. प्रीतम सिंह लोधी ने इशारों इशारों में कहा, ओबीसी विधायकों की संख्या 40 है ऐसे में अनदेखी नहीं हो सकती. पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी का कहना था कि अगर पिछोर को जिला नहीं बनाया गया तो वह दिल्ली तक पदयात्रा कर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे. बलिदान दिवस पर प्रीतम सिंह लोधी का शक्ति प्रदर्शन

शिवपुरी में महारानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में विशाल महासभा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में शामिल होने पिछोर से शिवपुरी आए विधायक आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए. जहां उन्होंने कलेक्टर को अपनी कुछ मांगों के साथ आवेदन पत्र देकर उनसे कार्यवाही की मांग की है. भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, ''वह एक पक्षी कार्रवाई को अंजाम देकर थानों से वसूली करवा रहे हैं. ऐसे में कानून व्यवस्था कैसे सुव्यवस्थित होगी यह बड़ा सवाल है.''

