शिवपुरी में प्री-मानसून में जमकर बरसे मेघ, 5 बार बाढ़ की दस्तक से जुलाई में टूटा रिकॉर्ड

शिवपुरी में प्री-मानसून ने तोड़े कई रिकॉर्ड, अगस्त और सितंबर में अपेक्षाकृत कम हुई बारिश. रबी सीजन में रकबा बढ़ने की उम्मीद.

Pre Monsoon Rain
प्री-मानसून ने तोड़े कई रिकाॅर्ड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 4:15 PM IST

शिवपुरी: इस साल शिवपुरी में प्री-मानसून में ही मानसून सक्रिय हो गया, जिससे जुलाई महीने में ही सामान्य औसत बारिश हुई. जिसमें सामान्य औसत कोटे का 92.68% पानी बरस गया. जबकि अगस्त और सितंबर में जून से भी कम बारिश दर्ज की गई है. करीब 2 महीने में 14 लोगों की नदी-नालों में बहने और डूबने से जान चली गई.

प्री-मानसून में मूसलाधार बारिश

शिवपुरी में अभी तक 1401.19 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है जो सामान्य औसत की 171.65% है. साल 2021 के बाद इस बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है. शिवपुरी में 19 जून से प्री-मानसून में ही मानसून जैसी बारिश शुरू हो गई थी. जुलाई में 756.58 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई थी. जबकि जून में 270.78 मिमी बारिश दर्ज हुई थी. डेढ़ माह के भीतर ही जिले की सामान्य औसत बारिश का कोटा पूरा हो गया. लेकिन अगस्त और सितंबर में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है.

शिवपुरी में झमाझम बारिश (ETV Bharat)

इस बार प्री-मानसून ने तोड़े रिकॉर्ड

अगस्त में 248.96 मिमी और सितंबर में महज 124.87 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई. 30 सितंबर को जिले में 1.78 मिमी बारिश हुई. जिसके बाद औसत बारिश का आंकड़ा बढ़कर 1401.19 मिमी पर पहुंच गया है. साल 2024 में कुल 1291.84 मिमी बारिश हुई थी. ज्यादा बारिश होने के चलते इस बार खरीफ फसल का रकबा घट गया. हालांकि रबी सीजन में सरसों का रकबा बढ़ने की उम्मीद है.

shivpuri average rainfall
शिवपुरी में प्री-मानसून ने तोड़े कई रिकॉर्ड (ETV Bharat)

जुलाई में 5 बार बाढ़ ने दी दस्तक

शिवपुरी के कोलारस तहसील में 23 जून को पहली बाढ़ आई थी. जिससे लुकवासा कस्बा सहित अन्य गांवों में पानी भर गया. 29 जुलाई को बदरवास और कोलारस में फिर बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए. 30 जुलाई को विभिन्न क्षेत्रों में फंसे 320 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बचाया. 23 अगस्त को बैराड़ नगर सहित आसपास के गांवों में भारी बारिश के चलते बाढ़ का पानी भर गया.

चार माह में सबसे ज्यादा जुलाई में बारिश

  • जून महीने में औसत 270.78 बारिश हुई, जो 33.17% है.
  • जुलाई में 756.58 औसत बारिश दर्ज की गई, जो 92.68% है.
  • अगस्त में 248.96 मिली औसत बारिश हई थी, जो 30.50% है.
  • वही, अगर सितंबर की बात करें तो सबसे कम 124.87 मिमी औसत बारिश हुई जो कि 15.30 प्रतिशत है.
  • कुल 1401.19 मिमी बारिश हुई है, जोकि औसत वर्षा का 171.65% है.

