4-5 लोग मिलकर भी न संभाल पाए 22 फीट का अजगर, एक झटके में बकरी को गटक गया
शिवपुरी में धान के खेत में बकरी निगल आराम फरमा रहा था विशालकाय अजगर, आधे घंटे की कड़ी मशक्कत कर स्नेक कैचर ने पकड़ा.
शिवपुरी: धान के खेत में भारी-भरकम और विशाल पाइथन स्नेक देख लोगों के होश ठिकाने न रहे. अजगर इतना भारी था कि उसे एक साथ 4-5 लोग मिलकर उठा रहे थे. आप भी इसकी लंबाई और वजन जान हैरान हो जाएंगे. नरवर तहसील क्षेत्र में धान के खेत में करीब 22 फीट लंबा अजगर दिखा. सांप ने एक बकरी को अपना शिकार बनाया और उसे निगल गया. जिसके बाद सांप वहीं पर खेत में आराम फरमा रहा था. लोगों ने इसकी सूचना स्नेक कैचर को दी. मौके पर स्नेक कैचर ने पहुंचकर उसका रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया.
धान के खेत में दिखा 60 किलो का अजगर
नरवर तहसील के अंतर्गत ग्राम भैंसा गनेटा में बुधवार रात को धान के खेत में विशाल अजगर देख लोग सहम गए. आस पास के लोग भय के कारण अपने-अपने घर में घुस गए. जिसके बाद किसी ने सर्प मित्र सलमान पठान को अजगर के बारे में बताया. सलमान पठान रात के करीब 10 बजे मौके पर पहुंचे. उन्होंने देखा कि अजगर एक बड़ी बकरी को निगल रखा था. बकरी उसके पेट में थी और वह खेत में आराम कर रहा था. लेकिन रहवासी इलाका होने के कारण जान माल के खतरे को देखते हुए उन्होंने रेस्क्यू कार्य शुरू किया.
मणिखेड़ा डैम के जंगल में सुरक्षित छोड़ा
अजगर काफी बड़ा और वजनदार था. स्नेक कैचर सलमान पठान ने बताया कि, ''अजगर की लंबाई करीब 22 फीट से अधिक है और उसका वजन करीब 60 किलोग्राम के आसपास है. जिससे रेस्क्यू कार्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. लेकिन करीब आधे घंटे तक कड़ी मशक्कत कर अजगर को धान के खेत से बाहर निकाला. जिसके बाद उसे सुबह मणिखेड़ा डैम के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है."
पहली बार दिखा 22 फुट का विशाल अजगर
ग्रामीणों ने बताया कि, पहली बार इलाके में इतना बड़ा और विशाल अजगर देखा गया है. इससे पहले इतना बड़ा अजगर कभी भी क्षेत्र में नहीं दिखा था. इसकी लंबाई करीब 22 फीट है और वजन करीब 60 किलो है. रात के अंधेरे में यह अजगर बकरी का शिकार करने किसान के खेतों तक पहुंच गया. कुछ गांव वालों ने सांप को बकरी को निगलते अपनी आंखों से देखा. जिससे गांव वालों में हड़कंप मंच गया. बताया गया कि 5 फीट लंबी बकरी को गांव वालों के सामने अजगर ने निगल लिया.