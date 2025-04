ETV Bharat / state

शिवपुरी में तालाब में डूबने से 2 की मौत, बड़वानी में नर्मदा स्नान के दौरान डूब परिवार - SHIVPURI ACCIDENT

शिवपुरी में तालाब में डूबने से 2 की मौत ( Getty Image )

Published : April 21, 2025

शिवपुरी: जिले की पिछोर विधानसभा के खनियाधाना थाना क्षेत्र अंतर्गत चमरऊआ गांव में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया. गांव के तालाब में नहाने गए एक युवक और एक किशोर की डूबने से मौत हो गई. यह हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है. फिलहाल गांव में मातम का माहौल है. नहाने के लिए तालाब गए थे दोनों लोग

बताया गया है की चमरऊआ गांव निवासी करण केवट (18) और अभिषेक केवट (13) गांव के कुछ अन्य युवाओं के साथ नहाने के लिए तालाब गए थे. नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए जिससे वे डूबने लगे. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. दोनों को तत्काल खनियाधाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. शिवपुरी में नहाने गए दो लोग डूबे (ETV Bharat)

