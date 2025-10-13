'मायावती भाजपा के इशारे पर चल रहीं, आजम खान सपा की ताकत', शिवपाल यादव ने साधा निशाना
सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी.
वाराणसीः समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे. यहां सर्किट हाउस में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इसके बाद वह मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने आजम खान को सपा की ताकत बताया. साथ ही दावा किया कि मायावती भाजपा के इशारे पर चल रही हैं. उन्होंने इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने का दावा भी किया. साथ ही कहा कि यूपी में अगली सरकार सपा की ही बनेगी.
बिना रिश्वत कहीं कोई काम नहींः शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश के किसी भी सरकारी कार्यालय थाना, कचहरी, विकास भवन के कार्यालय नगर निगम में कहीं पर चले जाइए बिना रिश्वत के काम नहीं चलता. ला एंड आर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है. स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं. कहीं डॉक्टर है तो कहीं दवाई नहीं. भाजपा ने एक भी वादा जनता से किया हुआ, नहीं पूरा किया. आज तक जनता को अच्छे दिन देखने को नहीं मिले है.
बनारस को क्योटो बनाने के दावे पर साधा निशानाः उन्होंने भाजपा पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि बनारस को क्योटो बनाने की बात हुई थी लेकिन वर्तमान में बनारस का विकास क्योटो के तर्ज पर कहीं नहीं दिखता. हमने जो सड़के बनाई आज उसी को यह बीजेपी के लोग दिखा रहे हैं.
मायावती भाजपा के इशारों पर चल रहीं: वहीं उन्होंने मायावती की महारैली पर भी चुटकी ली. कहा कि वह तो भाजपा के इशारे पर चल रही हैं. वहीं से सब मैनेज हो रहा है. आजम खान को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी की ताकत रहे हैं. पार्टी के सीनियर नेता हैं. उनके जेल से आने के बाद मजबूती मिलनी थी और वह मिली है.
जनता को गुमराह कियाः बरेली हिंसा को लेकर के शिवपाल यादव ने कहा कि इस समय जो शासन प्रशासन है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है. देश प्रदेश में जो तहजीब भाईचारा था वह कहीं खत्म हो गया है. जिस तरीके से लोगों को अलग किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है. आगे चलकर इसके परिणाम हमारे समाज के लिए बेहद हानिकारक होंगे. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है. टैक्स के माध्यम से जनता को लूटा गया है, चुनाव के पहले जीएसटी में थोड़ी सी छूट देकर जनता को फिर से गुमराह किया गया है.
