ETV Bharat / state

'मायावती भाजपा के इशारे पर चल रहीं, आजम खान सपा की ताकत', शिवपाल यादव ने साधा निशाना

वाराणसीः समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे. यहां सर्किट हाउस में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इसके बाद वह मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने आजम खान को सपा की ताकत बताया. साथ ही दावा किया कि मायावती भाजपा के इशारे पर चल रही हैं. उन्होंने इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने का दावा भी किया. साथ ही कहा कि यूपी में अगली सरकार सपा की ही बनेगी.

बिना रिश्वत कहीं कोई काम नहींः शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश के किसी भी सरकारी कार्यालय थाना, कचहरी, विकास भवन के कार्यालय नगर निगम में कहीं पर चले जाइए बिना रिश्वत के काम नहीं चलता. ला एंड आर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है. स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं. कहीं डॉक्टर है तो कहीं दवाई नहीं. भाजपा ने एक भी वादा जनता से किया हुआ, नहीं पूरा किया. आज तक जनता को अच्छे दिन देखने को नहीं मिले है.

